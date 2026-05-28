США продлили лицензии на операции по продаже активов "Лукойла"
США продлили до 27 июня действие лицензии на операции с целью проведения переговоров и заключения контракта по продаже международных активов "Лукойла"
2026-05-28T23:52+0300
ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. США продлили до 27 июня действие лицензии на операции с целью проведения переговоров и заключения контракта по продаже международных активов "Лукойла", следует из опубликованной генеральной лицензии американского минфина. "Все операции, запрещенные указом президента №14024, которые обычно являются сопутствующими и необходимыми для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" или любыми его аффилированными лицами… разрешены до 12.01 по летнему восточному времени 27 июня 2026 года", - говорится в тексте документа.
