Отслуживших мужчин и женщин в ФРГ могут обязать участвовать в сборах
2026-05-28T03:36+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Новый законопроект Германии по усилению резервов Бундесвера может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект документа. Журнал пишет, что федеральное правительство ФРГ планирует принять законопроект по сборам в начале июля. После 6 сентября его может одобрить и бундестаг, если не возникнет никаких нареканий. "Согласно законопроекту, все мужчины и женщины, которые добровольно менее года несли военную службу и не достигли возраста 45 лет, в будущем могут стать обязанными проходить регулярные военные сборы", - говориться в сообщении журнала. По информации Spiegel, военные, которые отслужили более года, должны будут участвовать в сборах до достижения ими 65 лет. Предполагается, что такие мероприятия будут занимать две недели и проводиться раз в один или два года. Как отмечает Spiegel, регулярное участие резервистов в сборах должно обеспечить "надежную боеготовность резерва". Ранее министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию и план развития вооруженных сил, в рамках которого Германия планирует развернуть самую мощную конвенциональную армию в Европе к 2039 году.
Spiegel: отслуживших мужчин и женщин в ФРГ могут обязать регулярно участвовать в сборах
