https://1prime.ru/20260528/muzhchiny-870272985.html

Отслуживших мужчин и женщин в ФРГ могут обязать участвовать в сборах

Отслуживших мужчин и женщин в ФРГ могут обязать участвовать в сборах - 28.05.2026, ПРАЙМ

Отслуживших мужчин и женщин в ФРГ могут обязать участвовать в сборах

Новый законопроект Германии по усилению резервов Бундесвера может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах, сообщает немецкий... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T03:36+0300

2026-05-28T03:36+0300

2026-05-28T04:01+0300

экономика

германия

фрг

европа

spiegel

бундесвер

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870272985.jpg?1779930106

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Новый законопроект Германии по усилению резервов Бундесвера может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект документа. Журнал пишет, что федеральное правительство ФРГ планирует принять законопроект по сборам в начале июля. После 6 сентября его может одобрить и бундестаг, если не возникнет никаких нареканий. "Согласно законопроекту, все мужчины и женщины, которые добровольно менее года несли военную службу и не достигли возраста 45 лет, в будущем могут стать обязанными проходить регулярные военные сборы", - говориться в сообщении журнала. По информации Spiegel, военные, которые отслужили более года, должны будут участвовать в сборах до достижения ими 65 лет. Предполагается, что такие мероприятия будут занимать две недели и проводиться раз в один или два года. Как отмечает Spiegel, регулярное участие резервистов в сборах должно обеспечить "надежную боеготовность резерва". Ранее министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию и план развития вооруженных сил, в рамках которого Германия планирует развернуть самую мощную конвенциональную армию в Европе к 2039 году.

германия

фрг

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, фрг, европа, spiegel, бундесвер