Цены на нефть замедлили рост после новостей вокруг переговоров США и Ирана
Мировые цены на нефть замедлили рост в четверг вечером на фоне новостей относительно переговоров США и Ирана, следует из данных торгов. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T17:47+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили рост в четверг вечером на фоне новостей относительно переговоров США и Ирана, следует из данных торгов. По состоянию на 17.32 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,55% относительно предыдущего закрытия - до 92,77 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI росла на 0,41%, до 89,04 доллара. По данным портала Axios, США и Иран достигли соглашения о начале переговоров по ядерной программе Ирана и продлении перемирия на 60 дней, но президент США Дональд Трамп пока не дал своего согласия. Проект предусматривает разминирование Ормузского пролива за 30 дней, в ответ Вашингтон поэтапно снимет морскую блокаду. После публикации сообщения нефть обеих марок переходила к небольшому снижению, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 17 апреля опускалась ниже 91 доллара. До публикации котировки росли примерно на 2%.
