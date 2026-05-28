Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть замедлили рост после новостей вокруг переговоров США и Ирана - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/neft--870295120.html
Цены на нефть замедлили рост после новостей вокруг переговоров США и Ирана
Цены на нефть замедлили рост после новостей вокруг переговоров США и Ирана - 28.05.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть замедлили рост после новостей вокруг переговоров США и Ирана
Мировые цены на нефть замедлили рост в четверг вечером на фоне новостей относительно переговоров США и Ирана, следует из данных торгов. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T17:47+0300
2026-05-28T17:47+0300
рынок
нефть
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили рост в четверг вечером на фоне новостей относительно переговоров США и Ирана, следует из данных торгов. По состоянию на 17.32 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,55% относительно предыдущего закрытия - до 92,77 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI росла на 0,41%, до 89,04 доллара. По данным портала Axios, США и Иран достигли соглашения о начале переговоров по ядерной программе Ирана и продлении перемирия на 60 дней, но президент США Дональд Трамп пока не дал своего согласия. Проект предусматривает разминирование Ормузского пролива за 30 дней, в ответ Вашингтон поэтапно снимет морскую блокаду. После публикации сообщения нефть обеих марок переходила к небольшому снижению, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 17 апреля опускалась ниже 91 доллара. До публикации котировки росли примерно на 2%.
https://1prime.ru/20260528/neft-870282412.html
сша
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп
Рынок, Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп
17:47 28.05.2026
 
Цены на нефть замедлили рост после новостей вокруг переговоров США и Ирана

Цены на нефть марки Brent и WTI замедлили рост после новостей о переговорах США и Ирана

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили рост в четверг вечером на фоне новостей относительно переговоров США и Ирана, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.32 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,55% относительно предыдущего закрытия - до 92,77 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI росла на 0,41%, до 89,04 доллара.
По данным портала Axios, США и Иран достигли соглашения о начале переговоров по ядерной программе Ирана и продлении перемирия на 60 дней, но президент США Дональд Трамп пока не дал своего согласия. Проект предусматривает разминирование Ормузского пролива за 30 дней, в ответ Вашингтон поэтапно снимет морскую блокаду.
После публикации сообщения нефть обеих марок переходила к небольшому снижению, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 17 апреля опускалась ниже 91 доллара. До публикации котировки росли примерно на 2%.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Япония закупила российскую нефть
11:38
 
РынокНефтьСШАИРАНОрмузский проливДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала