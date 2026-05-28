Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе

2026-05-28T07:50+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут почти на 4% в четверг утром в ожидании новых проблем с проходом танкеров в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.18 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,82% относительно предыдущего закрытия - до 95,77 доллара за баррель; июльские фьючерсы на WTI дорожают на 4,08% - до 92,3 доллара. В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе. Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США. "Если перемирие будет нарушено, нефтяной рынок столкнется с возросшим риском новых атак на нефтяную инфраструктуру при снижении запасов нефти", - приводит агентство Блумбег мнение старшего аналитика нефтяного рынка в Sparta Commodities SA Дзюна Го (June Goh).

