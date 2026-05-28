https://1prime.ru/20260528/neft-870276824.html
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе - 28.05.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе
Мировые цены на нефть растут почти на 4% в четверг утром в ожидании новых проблем с проходом танкеров в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов и... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T07:50+0300
2026-05-28T07:50+0300
2026-05-28T07:50+0300
энергетика
нефть
иран
ормузский пролив
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870276824.jpg?1779943809
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут почти на 4% в четверг утром в ожидании новых проблем с проходом танкеров в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.18 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,82% относительно предыдущего закрытия - до 95,77 доллара за баррель; июльские фьючерсы на WTI дорожают на 4,08% - до 92,3 доллара.
В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе.
Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.
"Если перемирие будет нарушено, нефтяной рынок столкнется с возросшим риском новых атак на нефтяную инфраструктуру при снижении запасов нефти", - приводит агентство Блумбег мнение старшего аналитика нефтяного рынка в Sparta Commodities SA Дзюна Го (June Goh).
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, иран, ормузский пролив, сша
Энергетика, Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, США
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут почти на 4% в четверг утром в ожидании новых проблем с проходом танкеров в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.18 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,82% относительно предыдущего закрытия - до 95,77 доллара за баррель; июльские фьючерсы на WTI дорожают на 4,08% - до 92,3 доллара.
В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе.
Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.
"Если перемирие будет нарушено, нефтяной рынок столкнется с возросшим риском новых атак на нефтяную инфраструктуру при снижении запасов нефти", - приводит агентство Блумбег мнение старшего аналитика нефтяного рынка в Sparta Commodities SA Дзюна Го (June Goh).