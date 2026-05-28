Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260528/neft-870276824.html
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе - 28.05.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе
Мировые цены на нефть растут почти на 4% в четверг утром в ожидании новых проблем с проходом танкеров в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов и... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T07:50+0300
2026-05-28T07:50+0300
энергетика
нефть
иран
ормузский пролив
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870276824.jpg?1779943809
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут почти на 4% в четверг утром в ожидании новых проблем с проходом танкеров в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.18 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,82% относительно предыдущего закрытия - до 95,77 доллара за баррель; июльские фьючерсы на WTI дорожают на 4,08% - до 92,3 доллара. В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе. Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США. "Если перемирие будет нарушено, нефтяной рынок столкнется с возросшим риском новых атак на нефтяную инфраструктуру при снижении запасов нефти", - приводит агентство Блумбег мнение старшего аналитика нефтяного рынка в Sparta Commodities SA Дзюна Го (June Goh).
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, ормузский пролив, сша
Энергетика, Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, США
07:50 28.05.2026
 
Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе

Нефть дорожает почти на 4% в ожидании новых проблем в Ормузском проливе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут почти на 4% в четверг утром в ожидании новых проблем с проходом танкеров в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.18 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,82% относительно предыдущего закрытия - до 95,77 доллара за баррель; июльские фьючерсы на WTI дорожают на 4,08% - до 92,3 доллара.
В четверг американский минфин сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе.
Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в этом проливе, где нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.
"Если перемирие будет нарушено, нефтяной рынок столкнется с возросшим риском новых атак на нефтяную инфраструктуру при снижении запасов нефти", - приводит агентство Блумбег мнение старшего аналитика нефтяного рынка в Sparta Commodities SA Дзюна Го (June Goh).
 
ЭнергетикаНефтьИРАНОрмузский проливСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала