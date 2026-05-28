Япония закупила российскую нефть - 28.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260528/neft-870282412.html
Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos осуществила закупку российской нефти по запросу министерства экономики, торговли и промышленности страны,... | 28.05.2026, ПРАЙМ
ТОКИО, 28 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos осуществила закупку российской нефти по запросу министерства экономики, торговли и промышленности страны, закупленная нефть не подпадает под экономические санкции, сообщили РИА Новости в компании. Ранее на этой неделе танкер Voyager, который в начале мая перевозил российскую нефть с нефтегазового проекта "Сахалин-2", вышел из порта Пригородное на юге Сахалина. Танкер движется в сторону японского порта Киирэ, где находится терминал Eneos. "Планируется заход на базу Eneos в Киирэ… Мы осуществили закупку российской нефти... В связи с нынешней ситуацией на Ближнем Востоке министерство экономики, торговли и промышленности обратилось к нам с запросом о дополнительном альтернативном обеспечении сырой нефтью", - сообщили агентству в корпорации. При этом в Eneos воздержались от раскрытия деталей относительно объемов поставки. "Данная нефть не подпадает под экономические санкции. Наша компания и далее будет взаимодействовать с министерством экономики, торговли и промышленности и другими профильными ведомствами для обеспечения стабильных поставок внутри страны", - отметили в Eneos. Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортировала ее в небольших объемах в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей). Объемы импорта в этом году не назывались, но танкер Voyager вмещает около 110 тысяч тонн нефти, то есть порядка 800 тысяч баррелей. В декабре 2025 года Минфин США разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечалось, что все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию.
