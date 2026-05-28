Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере

Россия и Казахстан подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, передает корреспондент РИА Новости.

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Казахстан подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, передает корреспондент РИА Новости. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе министр энергетики Сергей Цивилев, а также девять федеральных министров. "Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов и министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев обмениваются межправительственным соглашением о расширении сотрудничества в нефтяной сфере", - сказал ведущий в ходе церемонии обмена подписанными документами.

