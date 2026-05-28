https://1prime.ru/20260528/neft-870297483.html
В США добыча нефти за неделю выросла до 13,715 миллиона баррелей в день
В США добыча нефти за неделю выросла до 13,715 миллиона баррелей в день - 28.05.2026, ПРАЙМ
В США добыча нефти за неделю выросла до 13,715 миллиона баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросла на 13 тысяч баррелей в день - до 13,715 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T19:58+0300
2026-05-28T19:58+0300
2026-05-28T19:58+0300
нефть
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросла на 13 тысяч баррелей в день - до 13,715 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,675 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,73 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,75 миллиона баррелей в сутки, в мае – 13,73 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 12 мая повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 140 тысяч баррелей в день - до 13,65 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 150 тысяч баррелей, до 14,1 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/20260528/neft--870295120.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, сша
Нефть, Мировая экономика, США
В США добыча нефти за неделю выросла до 13,715 миллиона баррелей в день
В США добыча нефти за неделю по 22 мая выросла до 13,715 миллиона баррелей в день
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросла на 13 тысяч баррелей в день - до 13,715 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США
составила 13,675 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,73 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,75 миллиона баррелей в сутки, в мае – 13,73 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 12 мая повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 140 тысяч баррелей в день - до 13,65 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 150 тысяч баррелей, до 14,1 миллиона баррелей в день.
Цены на нефть замедлили рост после новостей вокруг переговоров США и Ирана