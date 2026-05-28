В США добыча нефти за неделю выросла до 13,715 миллиона баррелей в день - 28.05.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросла на 13 тысяч баррелей в день - до 13,715 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора...

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросла на 13 тысяч баррелей в день - до 13,715 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,675 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,73 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,75 миллиона баррелей в сутки, в мае – 13,73 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 12 мая повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 140 тысяч баррелей в день - до 13,65 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 150 тысяч баррелей, до 14,1 миллиона баррелей в день.

