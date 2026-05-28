"Ущипните меня!": в Польше случился скандал из-за чиновницы-украинки
Польский депутат Зайончковская-Герник: чиновница-украинка помогает нелегальным мигрантам
Флаг Польши, Варшава. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Виктория Херун, чиновница из польского города Люблин и обладательница украинских корней, призналась в создании схемы для привлечения нелегальных мигрантов в Польшу. Депутат Европарламента от Польши, Ева Зайончковская-Герник, обратила внимание на это заявление в своем посте в соцсети X.
"Ущипните меня, я, должно быть, сплю! Польша, 2026 год – заместитель директора Люблинской мэрии украинского происхождения хвастается тем, что использует университет для привлечения в город мигрантов из Африки и Ближнего Востока вместе со всеми их семьями", — написала она.
Политик отметила, что Херун не просто раскрыла свои действия, но и весьма горда тем, что оказывает поддержку мигрантам из Африки и Азии, помогая им находить не только места в общежитиях, но и арендовать целые квартиры или другое жилье.
"Неудивительно, что Люблин все чаще фигурирует в дискуссиях о растущей миграции на нашу родину. Таким образом, многие представители власти проводят политику мультикультурализма, которая напрямую подрывает безопасность наших граждан", — подчеркнула евродепутат.
По информации Bild, в Польше по состоянию на май проживает 960 тысяч граждан Украины.
