https://1prime.ru/20260528/prognoz-870261642.html

"Лучше нас". Чем Россия удивила ЕС

"Лучше нас". Чем Россия удивила ЕС - 28.05.2026, ПРАЙМ

"Лучше нас". Чем Россия удивила ЕС

Еврокомиссии пришлось признать: в этом году ВВП России вырастет больше, чем ожидалось. Прогноз для ЕС и еврозоны, напротив, скорректировали в худшую сторону. С... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T07:07+0300

2026-05-28T07:07+0300

2026-05-28T07:07+0300

статья

мировая экономика

ближний восток

европа

сергей зайнуллин

ес

ек

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Еврокомиссии пришлось признать: в этом году ВВП России вырастет больше, чем ожидалось. Прогноз для ЕС и еврозоны, напротив, скорректировали в худшую сторону. С чем это связано — в материале "Прайм".Пришлось смиритьсяПрошлой осенью в Еврокомиссии предполагали, что в 2026-м ВВП России вырастет на 1,1%. Весной цифры пересмотрели: рост будет на 1,3%, инфляция — в среднем 5,7% (в осеннем прогнозе — 5,4%).Для себя прогноз ухудшили. ВВП ЕС увеличится не на 1,4%, как предсказывали осенью, а всего лишь на 1,1%. Инфляция в этом году будет на уровне 3,1% — на целый процентный пункт выше ожидаемой ранее.Для крупнейшей экономики Европы —Германии — Еврокомиссия вовсе снизила прогноз роста вдвое: до 0,6%.Также, согласно весеннему прогнозу ЕК, в этом году ВВП еврозоны (21 страна с валютой евро) вырастет не на 1,2%, а всего лишь на 0,9%. Инфляция достигнет трех процентов (в осеннем прогнозе было 1,9%).Международный валютный фонд (МВФ) также повысил прогноз роста ВВП России — с 0,8% до 1,1%. А вот ВВП еврозоны, согласно нему, вырастет на 1,1%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем ожидалось ранее."Усложнил задачу"Корректировка в большую сторону по прогнозу роста экономики России и обратная тенденция в ЕС — яркий пример того, как один и тот же макроэкономический фактор влияет на разные экономики."Фактором этим, на мой взгляд, как раз таки и стал энергетической шок, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке. Цены на нефть и газ растут на этих событиях. Для нетто-импортера энергоресурсов, то есть Евросоюза, это означает рост издержек производства, снижение доходов населения, маржинальности компаний, рост инфляции. Последнее проявляется при слабом экономическом росте", — говорит профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис отмечал, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал крупный энергетический шок, еще больше усложнив задачу для Европы в условиях и без того нестабильной геополитической и торговой обстановки.Энергия от зеленых источников положение не спасла: ее крайне недостаточно."Очень оптимистичен"Европейские страны уже столкнулись с ростом цен на энергетические и другие ресурсы, что негативно отразится на целом ряде отраслей, в том числе на металлургической промышленности, машиностроении, сфере услуг, производстве удобрений, сельском хозяйстве в целом, говорит доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.Немецкие производители жалуются на проблемы с поставками промежуточной продукции. В апреле о затруднениях сообщили 13,8% компаний, что больше по сравнению с 5,8% в январе, согласно недавнему опросу IFO Institute.В химической промышленности Германии 31,1% компаний сообщили о нехватке материалов. Доля также значительно выросла среди производителей резиновых и пластиковых изделий — до 22,9%. Затронуты и другие ключевые отрасли промышленности: в машиностроении доля выросла до 14,8%, а среди производителей электрооборудования — до 17,2%. Автомобильная промышленность чаще сообщает о проблемах, связанных с промежуточными продуктами.Прогнозируемый рост в районе одного процента для ЕС и еврозоны очень оптимистичен, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.По его словам, вполне возможно, что на самом деле будет спад экономики. При этом он не исключает, что власти предпримут попытки формально увеличить ВПП до положительной черты с помощью определенных манипуляций со статистикой.Выгодное положениеОптимизм же в отношении экономики России объясняется тем, что страна, во-первых, обеспечена сырьем и энергоресурсами; во-вторых, выстроила новые логистические цепочки в обход санкций и вышла на азиатские рынки, говорит Сазанова.Как указано в весеннем прогнозе Еврокомиссии, резкий рост цен на углеводороды, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, должен поддержать ВВП России.В нынешней мировой экономике безопасность становится главным ресурсом — и Москва гарантирует ее для своих поставок, обращает внимание Зайнуллин."Российский бюджет пополняется за счет растущих цен на нефть на мировом рынке. А значит, государственные программы поддержки отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, инфраструктурных проектов точно реализуются", — отмечает Сазанова.Как крупный экспортер энергоносителей Россия получает выгоду от более высоких цен на нефть, указывает Гордиенко. Все это улучшает торговый баланс, позволяет пополнить бюджет и даже закрывать дефицит.

https://1prime.ru/20260527/gaz-870232832.html

https://1prime.ru/20260521/vvp-870100033.html

ближний восток

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, ближний восток, европа, сергей зайнуллин, ес, ек, мвф