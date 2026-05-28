Путин в четверг проведет переговоры с Токаевым - 28.05.2026, ПРАЙМ
Путин в четверг проведет переговоры с Токаевым
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Российский лидер прибыл в Астану накануне вечером с государственным визитом, его самолет сопроводили два истребителя ВВС республики. В аэропорту у трапа Путина встретил Токаев, а также оркестр и дети с флагами России и Казахстана. У ступеней правительственного терминала его приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула, а в это время в небе пролетели два вертолета с развевающимися российским и казахстанским флагами. После церемонии в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию лидера Казахстана, где провели неофициальный дружеский обед в формате "тет-а-тет". ПЕРЕГОВОРЫ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ Программа визита начнется с официальной церемонии встречи во Дворце независимости с участием почетного караула. Также Путина встретят пролетом самолетов с российским триколором. Переговоры начнутся с беседы Путина и Токаева в узком составе и продолжаться в расширенном. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудят ключевые аспекты развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, они обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам. Также президентам покажут три видеопрезентации и проект закладки капсулы на месте будущего образовательного центра "Сириус" в Астане. По итогам переговоров Путин и Токаев подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов. Кроме того, лидеры обменяются уже подписанными документами и сделают заявление для прессы. Путин и Токаев также посадят дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в центре Астаны, которая является символом крепких исторических и культурных связей между странами. Затем в честь визита Путина состоится государственный прием от имени президента Казахстана. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ Путин в четверг также примет участие в работе пятого Евразийского экономического форума. В своем выступлении он даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС, расскажет об усилиях России по внедрению технологий ИИ. Вместе с другими лидерами Путин посетит выставку форума. Президент ознакомится с интерактивными стендами, которые посвящены реальным достижениям каждой страны ЕАЭС в различных сферах экономики и развитию технологий ИИ. КРЕПКОЕ ПАРТНЕРСТВО Это уже второй государственный визит Путина в Казахстан, он проходит вопреки протокольной практике. Как правило, в рамках одного президентского срока проводится один государственный визит. Второй госвизит призван подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран. Путин и Токаев поддерживают интенсивные контакты. Они провели 38 личных встреч с момента вступления последнего в должность президента Казахстана. Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана - в 2025 году товарооборот стран составил порядка 29 миллиардов долларов. В республике действуют свыше 23,5 тысячи предприятий с российским участием, реализуются более 70 крупных инвестиционных проектов в различных отраслях. Тесно работают страны и в вопросах экологии и охраны природы. В мае Россия передала в дар казахстанскому народу четырех амурских тигров, которых доставили в резерват "Иле-Балхаш". На предстоящей встрече Путина и Токаева в Астане лидерам покажут посвященную им видеопрезентацию.
