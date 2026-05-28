Путин приехал на Евразийский экономический форум - 28.05.2026, ПРАЙМ
Путин приехал на Евразийский экономический форум
Президент России Владимир Путин приехал на пленарное заседание Евразийского экономического форума в Астане, передает корреспондент РИА Новости. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T17:50+0300
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Юрий Ушаков, ЕАЭС
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на пленарное заседание Евразийского экономического форума в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на пленарном заседании Путин даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС, сформулирует видение ориентиров по дальнейшему углублению интеграции и повышению конкурентоспособности стран - членов союза в данной сфере.
Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в рамках Евразийского экономического союза. В Форуме принимают участие глав государств-членов ЕАЭС, представители органов государственной власти, научных и академических кругов, делового сообщества государств-членов ЕЭАС и третьих стран, а также международных организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества в рамках Союза.
Путин анонсировал принятие важных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане
