Путин приехал на Евразийский экономический форум
Президент России Владимир Путин приехал на пленарное заседание Евразийского экономического форума в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на пленарное заседание Евразийского экономического форума в Астане, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на пленарном заседании Путин даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС, сформулирует видение ориентиров по дальнейшему углублению интеграции и повышению конкурентоспособности стран - членов союза в данной сфере. Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в рамках Евразийского экономического союза. В Форуме принимают участие глав государств-членов ЕАЭС, представители органов государственной власти, научных и академических кругов, делового сообщества государств-членов ЕЭАС и третьих стран, а также международных организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества в рамках Союза.
