https://1prime.ru/20260528/rezerv-870298033.html

Стратегический резерв нефти США за неделю упал на 9,063 миллиона баррелей

Стратегический резерв нефти США за неделю упал на 9,063 миллиона баррелей - 28.05.2026, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти США за неделю упал на 9,063 миллиона баррелей

Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 22 мая, упал на 9,063 миллиона баррелей - до 365,112 миллиона, следует из еженедельного обзора... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T20:56+0300

2026-05-28T20:56+0300

2026-05-28T20:56+0300

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 22 мая, упал на 9,063 миллиона баррелей - до 365,112 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. За предыдущую неделю показатель сократился на рекордные 9,92 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти США снижался с сентября 2021 года, менее чем за два года (к августу 2023 года) из него было изъято порядка 275 миллионов баррелей, или около 45%. После этого запасы стали пополняться. В общей сложности за два с половиной года в резерв было возвращено менее 70 миллионов баррелей нефти. Уровень остается примерно на 40% ниже отметки сентября 2021 года в 620 миллионов баррелей. В марте глава минэнерго страны Крис Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей. Однако даты начала поставок пока нет, а выдача заявленных 172 миллионов баррелей займет около 120 дней. При высвобождении из стратегического резерва запланированного объема в 172 миллиона баррелей в резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей. Это может стать историческим минимумом за все время ведения статистики - с августа 1982 года.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша