Роскачество предупредило о новой волне мошенников - 28.05.2026, ПРАЙМ
Роскачество предупредило о новой волне мошенников
2026-05-28T02:17+0300
2026-05-28T02:49+0300
общество
экономика
россия
сергей кузьменко
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870272123.jpg?1779925767
02:17 28.05.2026 (обновлено: 02:49 28.05.2026)
 
Роскачество предупредило о новой волне мошенников

Роскачество: мошенники обманывают россиян через предложения провести выпускной

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать родителям в России организацию выпускных мероприятий "под ключ" со скидкой до 50% - аферисты берут предоплату, а затем пропадают, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует новую волну мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать праздник "под ключ" со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, в закрытых чатах и тематических группах появились объявления о проведении выпускных по низким ценам.
"Родителям предлагают полный пакет: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу для выпускников. Не желая упустить "уникальную возможность", родители переводят предоплату — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей", - отмечают они.
При этом мошенники давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат. Сразу после поступления денег аферисты перестают выходить на связь, блокируют чаты и удаляют объявления. Связаться с ними и вернуть средства практически невозможно, рассказали эксперты.
В Роскачестве рекомендуют, чтобы не попасть на обман, проверять площадку, где планируется мероприятие, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты.
"Ежегодно в преддверии выпускных мы фиксируем всплеск мошеннических схем, ориентированных на родителей и выпускников. В прошлом году злоумышленники активно крали аккаунты на "Госуслугах" под видом продажи ответов на ЕГЭ, а в этом году сместили фокус на организацию праздников", - прокомментировал руководитель Центра цифровой экспертизы организации Сергей Кузьменко.
 
