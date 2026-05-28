Россельхознадзор оценил поставки армянской сельхозпродукции в Россию

Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя это основной рынок ее сбыта, заявили РИА Новости в Россельхознадзоре. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T21:18+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя это основной рынок ее сбыта, заявили РИА Новости в Россельхознадзоре. "Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано министерство сельского хозяйства. Вопросы госполитики в области сельского хозяйства были возложены на министерство экономики. В четверг Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.

