Межгосударственные отношения России и Казахстана

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 28-29 мая. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T00:46+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 28-29 мая. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Казахстана. Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 400 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013). Казахстан и Россия – ближайшие соседи-союзники. Народы двух стран связывают вековые традиции доброй дружбы и взаимоуважения. Межгосударственные отношения отличаются высокой интенсивностью. Они носят многоплановый, всеобъемлющий характер, способствуют поддержанию стабильности на общем евразийском пространстве. В настоящее время нет сферы, которая не была бы охвачена двусторонним межгосударственным диалогом. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем уровне. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. В 2022 году состоялось более 10 очных встреч президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, 20 раз лидеры беседовали по телефону. В 2023 году лидеры России и Казахстана встречались в двустороннем формате шесть раз, в 2024 году состоялось не менее семи двусторонних встреч Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. В феврале 2024 года президент Казахстана принял участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани; в мае он посетил юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве и присутствовал на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в октябре Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, которое прошло в Москве, и посетил Казань, где принял участие в заседаниях формата "БРИКС плюс"; в декабре президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которые прошли в Ленинградской области. Президент России Владимир Путин в июле 2024 года посетил с рабочим визитом Астану, где принял участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов ШОС. 27-28 ноября 2024 года президент России Владимир Путин посетил Казахстан с государственным визитом. В первый день госвизита прошли российско-казахстанские переговоры. По итогам консультаций было подписано Совместное заявление глав государств, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обратились также по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшегося в Уфе. На следующий день Владимир Путин принял участие в заседании СКБ ОДКБ. 9 мая 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад на Красной площади в Москве в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По окончании торжественного приема по случаю 80-летия Победы президент России передал Токаеву наградной лист его отца – гвардии сержанта Кемеля Токаева из архива министерства обороны России. 10 октября 2025 года лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу на полях саммита СНГ в Душанбе (Таджикистан). 11 ноября 2025 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, который находился в России с двухдневным государственным визитом. 12 ноября президенты двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В тот же день Касым-Жомарт Токаев встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. По итогам визита Россия и Казахстан подписали 14 документов. В частности, были подписаны декларация о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также комплексная программа экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Республики Казахстан на 2026-2030 годы. 8 мая 2026 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поддерживается активный диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств. 29-31 января 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Казахстан. Состоялись переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. В рамках визита Михаил Мишустин был принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Премьер-министр России также принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Алма-Ате. 21 апреля 2025 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил с официальным визитом Москву. Состоялись российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран. 25 февраля 2025 года в Астане прошла встреча заместителя председателя правительства России Александра Новака с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 10 сентября 2025 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели рабочую встречу в Астане. Состоялись также встречи Дмитрия Чернышенко с министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мырзабосыновым 22 сентября и 22 октября 2025 года в Москве. 25-27 марта 2026 года глава правительства РФ Михаил Мишустин совершил визит в Казахстан. 25 марта он провел переговоры с премьером республики Олжасом Бектеновым. 26 марта Михаила Мишустина принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 27 марта Михаил Мишустин принял участие в работе международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами. 10-11 апреля 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Алма-Ату. Состоялись переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. В рамках визита Сергей Лавров принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ и провел встречу с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии. 29 июня 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провели беседу на полях заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Чолпон-Ате (Киргизия). 22 октября 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым, прибывшим в Москву с первым зарубежным официальным визитом. 30 апреля 2026 года в ходе официального визита в Казахстан министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым. Состоялись переговоры Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым. Осуществляется межпарламентское взаимодействие. 4 марта 2024 года в Москве состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым, в ходе которой обсуждались вопросы развития межпарламентского сотрудничества. 2-3 июня 2024 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с рабочим визитом Алма-Ату, где 3 июня под его председательством прошло заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В тот же день Вячеслав Володин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 11 октября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым в Душанбе на полях международной парламентской конференции "30-летие Конституции Республики Таджикистан". 9 декабря 2024 года председатель мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов посетил Москву для участия в заседании Совета ПА ОДКБ и пленарном заседании ассамблеи. Он также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с председателями парламентов государств - членов ОДКБ. 26 сентября 2025 года делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным приняла участие в 24-м заседании комиссии по сотрудничеству между сенатом парламента Казахстана и Советом Федерации. Мероприятие прошло в казахстанском городе Усть-Каменогорске. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Прочную основу двустороннего взаимодействия образуют глубоко структурированные торгово-экономические связи. Казахстан является основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии. Взаимный товарооборот за последние пять лет вырос почти на 50% – до 27,8 миллиарда долларов в 2024 году. Цель на ближайшее будущее – 30 миллиардов долларов. По итогам 2025 года товарооборот России и Казахстана составил 27,4 миллиарда долларов. В 2025 году Россия заняла второе место в общем объеме внешней торговли республики с удельным весом почти 19%, первое место – в казахстанском импорте и третье место – в экспорте. Со стороны России углубление товарной кооперации с Казахстаном возможно за счет руд и концентратов драгоценных металлов, полуфабрикатов из стали, а также горно-обогатительного и трубного оборудования, железнодорожных вагонов и радиолокационных систем. Казахстан, в свою очередь, наращивает экспорт масличных культур, ферросплавов, полиэтилена и упаковочного оборудования. Россия уже нарастила экспорт продукции металлургии, электроэнергии и продовольственных товаров, а Казахстан - увеличил поставки в Россию угля, драгоценных металлов и химической продукции. Доля национальных валют в структуре двусторонних расчетов составляет порядка 90%. С 1997 года функционирует российско-казахстанская межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 26-е заседание Межправкомиссии состоялось 9 ноября 2025 года в Астане. Российские компании входят в число ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана. За последние 20 лет российскими инвесторами вложено более 25 миллиардов долларов прямых инвестиций в экономику Казахстана. За этот же период казахстанские компании вложили в экономику России 8,7 миллиарда долларов. На данный момент в рамках промышленной кооперации между Казахстаном и Россией реализуется 175 проектов общей стоимостью 56,6 миллиарда долларов с созданием более 64 тысяч рабочих мест. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня в 4 миллиарда долларов, а общий объем накопленных российских инвестиций в Казахстан превысил 27 миллиардов долларов. Казахстанские вложения в Россию составляют порядка 9 миллиардов долларов. Россия уверенно удерживает первенство по объему иностранных капиталовложений в казахстанскую экономику. В республике зарегистрировано порядка 19 тысяч компаний с участием российского капитала. Россия входит в пятерку ведущих инвесторов Казахстана. В республике работает более 22,5 тысяч российских компаний и реализуется более 70 крупных проектов в сфере энергетики, автомобилестроения, авиастроения, химпрома, фармацевтики и цифровых технологий. Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс. Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай. 7 октября 2023 года был дан старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. По данным компании "КазТрансОйл", объем транспортировки российской нефти транзитом через Казахстан в Китай и Узбекистан по итогам 2024 года составил 10,214 миллиона тонн, что на 70 тысяч тонн больше, чем в 2023 году. За январь-сентябрь 2025 года Россия поставила через Казахстан 7,5 миллионов тонн нефти. Российскими и казахстанскими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня: Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты: "Женис", "Аль-Фараби". Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиардов долларов. Кроме того, Россия и Казахстан приступили к освоению крупных месторождений: Каламкас-море, Хазар. Стратегическим партнером с российской стороны выступает компания "Лукойл". Общая стоимость проекта около 5 миллиардов долларов. В 2019 году открылся завод нефтяной компании "Лукойл" по производству смазочных материалов в Илийском районе Алматинской области. Общий объем инвестиций в предприятие составил 94 миллиона долларов, запланирован выпуск более 800 наименований продукции. В сентябре 2024 года "Лукойл" запустил в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 2 МВт в Казахстане. В 2024 году Россия одобрила возобновление действия соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве, в рамках которого российские нефтепродукты могут беспошлинно поставляться в республику, и его продление до января 2028 года. В ноябре 2025 года стороны подписали соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, а также межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения транспортной безопасности и план мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе. Флагманским совместным проектом на ближайшие годы призвано стать возведение по российскому дизайну первой в Казахстане атомной электростанции, что будет означать создание в республике целой новой отрасли национальной экономики. Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Казахстан отвечал за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. 30 апреля 2026 года Россия провела первый пуск новой ракеты "Союз-5" в рамках летно-конструкторских испытаний. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. 16 октября 2020 года Россия и Казахстан подписали Договор о военном сотрудничестве, который вступил в силу мае 2022 года. Страны договорились совместно планировать применение войск в интересах безопасности обеих сторон, проводить совместную оперативную и боевую подготовку, миротворческую деятельность, взаимодействовать в рамках военных делегаций в международных организациях и пр. Срок действия договора – 10 лет. За прошедшие годы Вооруженные силы Казахстана приобрели значительное количество единиц авиационной техники, средств ПВО, имущества военно-морских сил, боеприпасов и запасных частей российского производства. Министерство обороны Казахстана заинтересовано в подготовке военных кадров в военных учебных заведениях России по программам высшего и послевузовского образования, а также в направлении специалистов для переподготовки на базе специализированных учебных центров Вооруженных сил Российской Федерации. Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Особое значение придается дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов. Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. В 2025 году ХХI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошел 11-12 ноября в Уральске (Казахстан). Приоритетным является взаимодействие в сфере образования и науки. В российских вузах обучаются около 60 тысяч казахских студентов. Стороны взаимно заинтересованы в создании на территории Казахстана филиалов ведущих российских вузов. В Казахстане уже функционируют Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал МАИ "Восход" в городе Байконур, Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В 2022 году в Алма-Ате был открыт филиал российского МИФИ. В Казахстане работают восемь отделений российских вузов, включая МГИМО. В 2025 году в Омске начал функционировать филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. На повестке дня находится вопрос строительства шести совместных школ – трех на территории России и трех школ с русским языком обучения в Казахстане – в городах Кызылорде, Таразе и Туркестане. Осуществляется взаимодействие в культурной сфере. В феврале 2025 года в рамках проекта "Большие гастроли" в Алма-Ате прошли гастроли Российского академического Молодежного театра. В октябре-ноябре 2025 года в Москве прошли Дни культуры Казахстана. Параллельно в рамках Дней культуры Казахстана в России состоялись Дни казахстанского кино. Центральным событием Дней культуры стал концерт мастеров искусств Казахстана в Государственном академическом Большом театре. 17-19 января 2026 года в Алма-Ате прошел I Саммит талантов. В его рамках прошла церемония закладки первого камня в строительство Международной общеобразовательной школы "Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи Казахстана. Учащиеся школы и центра смогут включаться в передовые проекты и исследования под руководством ведущих наставников, стать участниками крупнейших конкурсов, форумов и образовательных программ. Казахстан остается ключевым партнером России в сфере туризма. По итогам 2025 года, Казахстан посетили 429,8 тысячи российских туристов, что на 7,2% больше, чем в 2024 году. В свою очередь Казахстан занял первое место по числу граждан, въехавших в Россию в 2025 году. Согласно имеющимся сведениям, в 2025 году на территорию России всего въехали почти 3,2 миллиона казахстанцев. Среди них больше половины, 2 миллиона, совершили частный визит, 245 тысяч приезжали работать, 99 тысяч – по учебе, 23 тысячи въезжали в качестве туристов.

