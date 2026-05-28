В России разрабатывают безэкипажный катер для перевозки контейнеров - 28.05.2026, ПРАЙМ
В России разрабатывают безэкипажный катер для перевозки контейнеров
бизнес
россия
экономика
сахалин
курильские острова
минпромторг
сдэк
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Сахалин, Курильские острова, Минпромторг, СДЭК
Минпромторг: в России разрабатывают безэкипажный катер для перевозки контейнеров

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В России ведут разработку безэкипажного катера для перевозки контейнерных грузов, такие технологии планируется использовать для Северного завоза и островной логистики Сахалина и Курильских островов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак.
"ЗАО "СиПроект" строит дополнительно еще 2 безэкипажных катера "Бриз" для запуска маршрута в 2026 году. Кроме того, предприятие разрабатывает платформу "Клипер" - безэкипажный катер для перевозки контейнерных грузов. По планам изделие планируется к использованию в грузовой базе Северного завоза, островной логистики Сахалин - Курильских островов", - сказал Шпак.
Он добавил, что в прошлом году российский безэкипажный катер "Странник" разработки "Ситроникс КТ" совершил экспериментальный рейс по доставке посылок логистического оператора СДЭК на острове Монерон Сахалинской области. При этом останавливаться на достигнутом в России не планируется.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
