В России разрабатывают безэкипажный катер для перевозки контейнеров

2026-05-28T00:58+0300

бизнес

россия

экономика

сахалин

курильские острова

минпромторг

сдэк

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В России ведут разработку безэкипажного катера для перевозки контейнерных грузов, такие технологии планируется использовать для Северного завоза и островной логистики Сахалина и Курильских островов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак. "ЗАО "СиПроект" строит дополнительно еще 2 безэкипажных катера "Бриз" для запуска маршрута в 2026 году. Кроме того, предприятие разрабатывает платформу "Клипер" - безэкипажный катер для перевозки контейнерных грузов. По планам изделие планируется к использованию в грузовой базе Северного завоза, островной логистики Сахалин - Курильских островов", - сказал Шпак. Он добавил, что в прошлом году российский безэкипажный катер "Странник" разработки "Ситроникс КТ" совершил экспериментальный рейс по доставке посылок логистического оператора СДЭК на острове Монерон Сахалинской области. При этом останавливаться на достигнутом в России не планируется. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

