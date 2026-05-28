https://1prime.ru/20260528/rossiya-870299357.html
Глава МИД Финляндии выдвинула дерзкие требования к Москве
Глава МИД Финляндии выдвинула дерзкие требования к Москве - 28.05.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Финляндии выдвинула дерзкие требования к Москве
глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала от России немедленно прекратить огонь на Украине и предоставить Европе место за столом переговоров. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T22:47+0300
2026-05-28T22:47+0300
2026-05-28T22:47+0300
спецоперация на украине
москва
украина
финляндия
владимир путин
герхард шредер
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала от России немедленно прекратить огонь на Украине и предоставить Европе место за столом переговоров."Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы", — высказалась она в соцсети X.Валтонен также потребовала от Москвы полного прекращения огня и "решительных мер по укреплению доверия".Как подчеркивали в МИД России, долгосрочное решение конфликта нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для Москвы.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес Москвы.
https://1prime.ru/20260528/kiev-870299044.html
https://1prime.ru/20260528/kallas-870298883.html
москва
украина
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, финляндия, владимир путин, герхард шредер, мид, ес
Спецоперация на Украине, МОСКВА, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Путин, Герхард Шредер, МИД, ЕС
Глава МИД Финляндии выдвинула дерзкие требования к Москве
Валтонен потребовала от Москвы прекращения огня и места за столом переговоров