Глава МИД Финляндии выдвинула дерзкие требования к Москве

глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала от России немедленно прекратить огонь на Украине и предоставить Европе место за столом переговоров. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T22:47+0300

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала от России немедленно прекратить огонь на Украине и предоставить Европе место за столом переговоров."Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы", — высказалась она в соцсети X.Валтонен также потребовала от Москвы полного прекращения огня и "решительных мер по укреплению доверия".Как подчеркивали в МИД России, долгосрочное решение конфликта нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для Москвы.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес Москвы.

