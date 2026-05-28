https://1prime.ru/20260528/ssha-870299643.html
Глава минфина США уклонился от ответа о новых санкциях против России
Глава минфина США уклонился от ответа о новых санкциях против России - 28.05.2026, ПРАЙМ
Глава минфина США уклонился от ответа о новых санкциях против России
Глава минфина США Скотт Бессент уклонился от ответа на вопрос о возможных новых санкциях против России. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T22:52+0300
2026-05-28T22:52+0300
2026-05-28T22:52+0300
нефть
сша
рф
индия
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент уклонился от ответа на вопрос о возможных новых санкциях против России. "Ни одна администрация не вводила против российской нефти столько санкций, сколько администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Бессент журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация новые санкции против РФ. Глава минфина похвастался уже введенными ограничениями и назвал санкционную политику предыдущей администрации слабой. Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти. В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
https://1prime.ru/20260526/sanktsii-870234786.html
сша
рф
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:12:2539:1917_1920x0_80_0_0_60a5d2d9f8c54929e623033c5acc62a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, рф, индия, скотт бессент
Нефть, США, РФ, ИНДИЯ, Скотт Бессент
Глава минфина США уклонился от ответа о новых санкциях против России
Глава Минфина США Бессент уклонился от ответа на вопрос о новых санкциях против России