Глава минфина США уклонился от ответа о новых санкциях против России - 28.05.2026, ПРАЙМ
Глава минфина США уклонился от ответа о новых санкциях против России
Глава минфина США Скотт Бессент уклонился от ответа на вопрос о возможных новых санкциях против России. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T22:52+0300
ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент уклонился от ответа на вопрос о возможных новых санкциях против России. "Ни одна администрация не вводила против российской нефти столько санкций, сколько администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Бессент журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация новые санкции против РФ. Глава минфина похвастался уже введенными ограничениями и назвал санкционную политику предыдущей администрации слабой. Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти. В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
