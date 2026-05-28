TotalEnergies готова инвестировать в поставки в обход Ормузского пролива

TotalEnergies готова инвестировать в создание инфраструктуры для транспортировки нефти из стран Ближнего Востока в обход Ормузского пролива, заявил глава этой... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T15:33+0300

ПАРИЖ, 28 мая – ПРАЙМ. TotalEnergies готова инвестировать в создание инфраструктуры для транспортировки нефти из стран Ближнего Востока в обход Ормузского пролива, заявил глава этой французской энергетической компании Патрик Пуянне. В интервью газете Figaro Пуянне указал на важность для нефтедобывающих стран создания или укрепления транспортной инфраструктуры для обхода Ормузского пролива. "TotalEnergies, будучи ведущим международным игроком на Ближнем Востоке, естественно, готова инвестировать вместе с ними, если они того желают, в эту инфраструктуру", - также сказал он. По словам Пуянне, конфликт вокруг Ирана заставляет пересматривать географию. Так, Сирия, например, может стать ключевым транзитным пунктом для вывоза нефти, в частности, из Ирака и Саудовской Аравии, в сторону Средиземного моря. "Даже в случае открытия Ормузского пролива нельзя прятать голову в песок и думать, что все вернется на свои места", - подчеркнул Пуянне. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

