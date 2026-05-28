"Его уберут": во Франции дерзко высказались по поводу Зеленского

2026-05-28T06:36+0300

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Если канцлер ФРГ Фридрих Мерц уйдет в отставку, это может серьезно ослабить европейскую поддержку Владимира Зеленского, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире на своем YouTube-канале."Против канцлера Мерца, который хочет еще больше обострить войну, выступили его же сопартийцы, призывая к отставке. Конечно, если его уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС", — сказал он.Политик отметил, что непопулярность Мерца и усталость от его руководства могут спровоцировать политический кризис в Германии, что затруднит поддержку Киева."Ведь если мы продолжим (Помогать. — Прим. ред.) в том же духе, мы окажемся в состоянии войны с Россией. Что лучше не делать", — добавил Филиппо.Таблоид Bild вчера сообщил ссылаясь на источники, что в верхах Христианско-демократического союза, входящего в правящую коалицию, обсуждается возможность замены Фридриха Мерца на посту канцлера другим политиком. Среди кандидатов на его место называются премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, премьер-министр Гессена Борис Рейн и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.Ранее газета Bild, ссылаясь на данные опросов института INSA, отметила, что Мерц является самым непопулярным политиком в Германии, занимая последнее место в рейтинге из 20 немецких политиков с общей оценкой всего в 2,9 балла.

