Россия в январе-апреле увеличила экспорт муки на 11 процентов
2026-05-29T09:43+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2026 года нарастила экспорт пшеничной или ржано-пшеничной муки на 11%, до 60 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено 180 тысяч тонн такой продукции, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за январь-апрель 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за апрель) Россия поставила на зарубежные рынки около 180 тысяч тонн пшеничной или ржано-пшеничной муки на сумму порядка 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок увеличился на 11% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. Ключевыми странами-импортерами муки из России за прошедший период текущего года стали Китай закупками на порядка 21 миллиона долларов, Афганистан - более 5 миллионов долларов, Монголия - более 5 миллионов долларов и КНДР - около 4 миллионов долларов.
"Агроэкспорт": экспорт пшеничной и ржано-пшеничной муки из РФ в январе-апреле вырос на 11%