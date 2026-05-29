Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе-апреле увеличила экспорт муки на 11 процентов - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/agroeksport-870308110.html
Россия в январе-апреле увеличила экспорт муки на 11 процентов
Россия в январе-апреле увеличила экспорт муки на 11 процентов - 29.05.2026, ПРАЙМ
Россия в январе-апреле увеличила экспорт муки на 11 процентов
Россия в январе-апреле 2026 года нарастила экспорт пшеничной или ржано-пшеничной муки на 11%, до 60 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено 180... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T09:43+0300
2026-05-29T09:43+0300
сельское хозяйство
россия
китай
афганистан
монголия
агроэкспорт
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2026 года нарастила экспорт пшеничной или ржано-пшеничной муки на 11%, до 60 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено 180 тысяч тонн такой продукции, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за январь-апрель 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за апрель) Россия поставила на зарубежные рынки около 180 тысяч тонн пшеничной или ржано-пшеничной муки на сумму порядка 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок увеличился на 11% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. Ключевыми странами-импортерами муки из России за прошедший период текущего года стали Китай закупками на порядка 21 миллиона долларов, Афганистан - более 5 миллионов долларов, Монголия - более 5 миллионов долларов и КНДР - около 4 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20260525/poshlina-870206477.html
китай
афганистан
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, китай, афганистан, монголия, агроэкспорт, еаэс
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, АФГАНИСТАН, МОНГОЛИЯ, Агроэкспорт, ЕАЭС
09:43 29.05.2026
 
Россия в январе-апреле увеличила экспорт муки на 11 процентов

"Агроэкспорт": экспорт пшеничной и ржано-пшеничной муки из РФ в январе-апреле вырос на 11%

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2026 года нарастила экспорт пшеничной или ржано-пшеничной муки на 11%, до 60 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено 180 тысяч тонн такой продукции, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за январь-апрель 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за апрель) Россия поставила на зарубежные рынки около 180 тысяч тонн пшеничной или ржано-пшеничной муки на сумму порядка 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок увеличился на 11% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
Ключевыми странами-импортерами муки из России за прошедший период текущего года стали Китай закупками на порядка 21 миллиона долларов, Афганистан - более 5 миллионов долларов, Монголия - более 5 миллионов долларов и КНДР - около 4 миллионов долларов.
В цехе розлива подсолнечного масла - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в июне останется на уровне мая
25 мая, 21:51
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКИТАЙАФГАНИСТАНМОНГОЛИЯАгроэкспортЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала