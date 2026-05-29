https://1prime.ru/20260529/aktsii-870310654.html

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 29.05.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы, продолжая следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть, следует... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T10:57+0300

2026-05-29T10:57+0300

2026-05-29T10:57+0300

экономика

рынок

торги

ближний восток

сша

иран

евгений локтюхов

мосбиржа

дом.рф

русал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864720407_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_aa91e0a0eee7a34b058a1578605346b2.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы, продолжая следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.20 мск снижался на 0,57% относительно предыдущего закрытия - до 2569,07 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,81%, до 91,93 доллара за баррель. В лидерах роста - акции "Дом.РФ" (+0,95%), "Русала" (+0,76%), "Россетей Центра и Приволжья" (+0,49%), "Циана" (+0,35%) и МТС (+0,2%). В лидерах снижения - акции "Самолета" (-2,11%), "Фармсинтеза" (-2,11%), "Распадской" (-2,04%), ОВК (-1,84%) и ОГК‑2 (-1,8%). В пятницу ожидается консолидация индекса Мосбиржи вблизи достигнутых уровней, пока рынок продолжит следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть, делятся аналитики компании "Цифра брокер". Также инвесторам стоит обратить внимание на отчетности "Русгидро", "Группы Астра" и "Фосагро" за первый квартал 2026 года, напоминают они. "К распродажам толкает нефть, подешевевшая до 92 долларов на опасениях скорого заключения мирного соглашения между США и Ираном. И по нефти картина негативная – котировки вышли вниз из краткосрочного боковика вокруг отметки 95 долларов за баррель. Впрочем, сильного снижения цен на углеводороды не ждем", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Ждем, что консервативный настрой на рынке акций, с точечным спросом в "идейных" бумагах, сохранится и сегодня. А индекс Мосбиржи - продолжит тяготеть к снижению в рамках диапазона 2540-2610 пунктов, причем риск отката в район "круглой" отметки 2500 пунктов в ближайшей перспективе, несмотря на близость к зонам перепроданности по ряду бумаг, выглядит высоким", - полагает Евгений Локтюхов из ПСБ.

https://1prime.ru/20260529/birzha-870308278.html

https://1prime.ru/20260529/birzha-870307139.html

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, ближний восток, сша, иран, евгений локтюхов, мосбиржа, дом.рф, русал