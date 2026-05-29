Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 29.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
экономика
рынок
торги
ближний восток
сша
иран
евгений локтюхов
мосбиржа
дом.рф
русал
10:57 29.05.2026
 
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Рынок акций РФ снижается в начале основной торговой сессии в пятницу

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы, продолжая следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.20 мск снижался на 0,57% относительно предыдущего закрытия - до 2569,07 пункта.
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,81%, до 91,93 доллара за баррель.
В лидерах роста - акции "Дом.РФ" (+0,95%), "Русала" (+0,76%), "Россетей Центра и Приволжья" (+0,49%), "Циана" (+0,35%) и МТС (+0,2%).
В лидерах снижения - акции "Самолета" (-2,11%), "Фармсинтеза" (-2,11%), "Распадской" (-2,04%), ОВК (-1,84%) и ОГК‑2 (-1,8%).
В пятницу ожидается консолидация индекса Мосбиржи вблизи достигнутых уровней, пока рынок продолжит следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть, делятся аналитики компании "Цифра брокер".
Также инвесторам стоит обратить внимание на отчетности "Русгидро", "Группы Астра" и "Фосагро" за первый квартал 2026 года, напоминают они.
"К распродажам толкает нефть, подешевевшая до 92 долларов на опасениях скорого заключения мирного соглашения между США и Ираном. И по нефти картина негативная – котировки вышли вниз из краткосрочного боковика вокруг отметки 95 долларов за баррель. Впрочем, сильного снижения цен на углеводороды не ждем", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"Ждем, что консервативный настрой на рынке акций, с точечным спросом в "идейных" бумагах, сохранится и сегодня. А индекс Мосбиржи - продолжит тяготеть к снижению в рамках диапазона 2540-2610 пунктов, причем риск отката в район "круглой" отметки 2500 пунктов в ближайшей перспективе, несмотря на близость к зонам перепроданности по ряду бумаг, выглядит высоким", - полагает Евгений Локтюхов из ПСБ.
