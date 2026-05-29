Песков объяснил, почему Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Армения по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам Евразийского экономического союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС", - сказал Песков журналистам.
"Есть еще большой вопрос: двигаясь в сторону Евросоюза - что является абсолютным суверенным правом Армении - Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Она должна это делать за свой счет. Все очень просто. Здесь нет никакой недосказанности. Все абсолютно понятно, транспарентно и ясно", - добавил пресс-секретарь президента РФ, комментируя вопрос возможного членства Армении в ЕС.
Он также утвердительно ответил на вопрос о том, что Армения должна идти на сближение с ЕС не за счет России.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.