https://1prime.ru/20260529/armeniya--870320277.html

Песков объяснил, почему Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно

Песков объяснил, почему Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно - 29.05.2026, ПРАЙМ

Песков объяснил, почему Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно

Армения по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам Евразийского экономического... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T14:44+0300

2026-05-29T14:44+0300

2026-05-29T14:45+0300

россия

армения

рф

дмитрий песков

ес

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869743441_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_5857b8e5c1c048e28259dbb70958d511.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Армения по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам Евразийского экономического союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС", - сказал Песков журналистам."Есть еще большой вопрос: двигаясь в сторону Евросоюза - что является абсолютным суверенным правом Армении - Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Она должна это делать за свой счет. Все очень просто. Здесь нет никакой недосказанности. Все абсолютно понятно, транспарентно и ясно", - добавил пресс-секретарь президента РФ, комментируя вопрос возможного членства Армении в ЕС.Он также утвердительно ответил на вопрос о том, что Армения должна идти на сближение с ЕС не за счет России. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.

https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194214.html

армения

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, армения, рф, дмитрий песков, ес, еаэс