Песков объяснил, почему Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно - 29.05.2026, ПРАЙМ
Песков объяснил, почему Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно
Песков объяснил, почему Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно
2026-05-29T14:44+0300
2026-05-29T14:45+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Армения по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам Евразийского экономического союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС", - сказал Песков журналистам."Есть еще большой вопрос: двигаясь в сторону Евросоюза - что является абсолютным суверенным правом Армении - Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Она должна это делать за свой счет. Все очень просто. Здесь нет никакой недосказанности. Все абсолютно понятно, транспарентно и ясно", - добавил пресс-секретарь президента РФ, комментируя вопрос возможного членства Армении в ЕС.Он также утвердительно ответил на вопрос о том, что Армения должна идти на сближение с ЕС не за счет России. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, РФ, Дмитрий Песков, ЕС, ЕАЭС
Песков: для Армении при сближении с ЕС новые нормы будут противоречить нормам ЕАЭС

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Армения по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам Евразийского экономического союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС", - сказал Песков журналистам.
"Есть еще большой вопрос: двигаясь в сторону Евросоюза - что является абсолютным суверенным правом Армении - Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Она должна это делать за свой счет. Все очень просто. Здесь нет никакой недосказанности. Все абсолютно понятно, транспарентно и ясно", - добавил пресс-секретарь президента РФ, комментируя вопрос возможного членства Армении в ЕС.
Он также утвердительно ответил на вопрос о том, что Армения должна идти на сближение с ЕС не за счет России.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.
