https://1prime.ru/20260529/armeniya-870319693.html
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении - 29.05.2026, ПРАЙМ
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T14:37+0300
2026-05-29T14:37+0300
2026-05-29T14:37+0300
россия
мировая экономика
армения
рф
астана
юрий ушаков
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cd8a91e658f86e3cb2af3ca9dc5077b0.jpg
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В пятницу в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем участвуют страны ЕАЭС - Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран. "Там заявление принято четырех руководителей", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что заявление будет опубликовано.Ушаков подтвердил, что лидеры стран ЕАЭС обсудили ситуацию вокруг планов Армении вступить в Евросоюз.
https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194214.html
армения
рф
астана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be58bd437cf86fdbe486feebbcbf77c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, армения, рф, астана, юрий ушаков, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, РФ, Астана, Юрий Ушаков, ЕАЭС
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
Помощник президента России Ушаков: лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении