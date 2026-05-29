Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/armeniya-870319693.html
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении - 29.05.2026, ПРАЙМ
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T14:37+0300
2026-05-29T14:37+0300
россия
мировая экономика
армения
рф
астана
юрий ушаков
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cd8a91e658f86e3cb2af3ca9dc5077b0.jpg
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В пятницу в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем участвуют страны ЕАЭС - Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран. "Там заявление принято четырех руководителей", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что заявление будет опубликовано.Ушаков подтвердил, что лидеры стран ЕАЭС обсудили ситуацию вокруг планов Армении вступить в Евросоюз.
https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194214.html
армения
рф
астана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be58bd437cf86fdbe486feebbcbf77c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, армения, рф, астана, юрий ушаков, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, РФ, Астана, Юрий Ушаков, ЕАЭС
14:37 29.05.2026
 
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Помощник президента России Ушаков: лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В пятницу в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем участвуют страны ЕАЭС - Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран.
"Там заявление принято четырех руководителей", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что заявление будет опубликовано.
Ушаков подтвердил, что лидеры стран ЕАЭС обсудили ситуацию вокруг планов Армении вступить в Евросоюз.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Народ Армении лишится рынка России, заявил Медведев
25 мая, 09:40
 
РОССИЯМировая экономикаАРМЕНИЯРФАстанаЮрий УшаковЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала