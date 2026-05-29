В АТОР назвали пять лучших внутренних направлений для летнего туризма - 29.05.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали пять лучших внутренних направлений для летнего туризма
2026-05-29T16:10+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-5 внутренних направлений в организованном сегменте для отдыха российских туристов предстоящим летом, рассказал вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Топ-5 самых популярных направлений внутреннего туризма в июне-августе у российских туристов выглядят так: Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленобласть", - сказал Ромашкин на пресс-конференции. При этом к популярным направлениям он также отнес Калининград, Дагестан и республики Северного Кавказа, а также Золотое кольцо и природные направления - Алтай, Байкал, Камчатку. Ромашкин подчеркнул, что в Краснодарском крае общий рост бронирований составил 8% и сейчас он виден за счет Анапы, спрос на которую вырос на 30-35%. При этом Сочи хоть и остается лидером по объемам в Краснодарском крае, но пока отстает в количестве бронирований от прошлогодних примерно на 15-20%. "Крым демонстрирует уверенный рост (плюс 14-16%) и показывает положительную динамику у всех крупных операторов", - добавил он. При этом Кавказские Минеральные Воды испытывают в организованном сегменте охлаждение спроса. Так, у туроператоров количество летних бронирований сократилось от 6 до 48%. Ромашкин рассказал, что Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Москва и Подмосковье пока что показывают небольшое снижение количества бронирований по сравнению с прошлым годом. "Туристы сохраняют интерес к обеим столицам и загородному отдыху рядом с ними, но в отличие от прошлого года значительно большая часть туристов будет принимать решение уже в ходе самого летнего сезона", - пояснил он. Ромашкин привел и стоимость путешествий. Так, средняя стоимость летнего тура на двоих в 2026 году без перелета в Краснодарском крае составила 100-130 тысяч рублей на 9 ночей, в Крыму на 10 ночей - 117-150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 40-60 тысяч рублей на 4-5 ночей. "Кавминводы на 10 ночей - 140-150 тысяч рублей, Подмосковье - 95-125 тысяч рублей (7 ночей), Москва - 25-30 тысяч рублей (3-4 ночи)", - перечислил он.
16:10 29.05.2026
 
В АТОР назвали топ-5 внутренних направлений для летнего организованного туризма

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-5 внутренних направлений в организованном сегменте для отдыха российских туристов предстоящим летом, рассказал вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
"Топ-5 самых популярных направлений внутреннего туризма в июне-августе у российских туристов выглядят так: Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленобласть", - сказал Ромашкин на пресс-конференции.
При этом к популярным направлениям он также отнес Калининград, Дагестан и республики Северного Кавказа, а также Золотое кольцо и природные направления - Алтай, Байкал, Камчатку.
Ромашкин подчеркнул, что в Краснодарском крае общий рост бронирований составил 8% и сейчас он виден за счет Анапы, спрос на которую вырос на 30-35%. При этом Сочи хоть и остается лидером по объемам в Краснодарском крае, но пока отстает в количестве бронирований от прошлогодних примерно на 15-20%.
"Крым демонстрирует уверенный рост (плюс 14-16%) и показывает положительную динамику у всех крупных операторов", - добавил он.
При этом Кавказские Минеральные Воды испытывают в организованном сегменте охлаждение спроса. Так, у туроператоров количество летних бронирований сократилось от 6 до 48%.
Ромашкин рассказал, что Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Москва и Подмосковье пока что показывают небольшое снижение количества бронирований по сравнению с прошлым годом. "Туристы сохраняют интерес к обеим столицам и загородному отдыху рядом с ними, но в отличие от прошлого года значительно большая часть туристов будет принимать решение уже в ходе самого летнего сезона", - пояснил он.
Ромашкин привел и стоимость путешествий. Так, средняя стоимость летнего тура на двоих в 2026 году без перелета в Краснодарском крае составила 100-130 тысяч рублей на 9 ночей, в Крыму на 10 ночей - 117-150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 40-60 тысяч рублей на 4-5 ночей.
"Кавминводы на 10 ночей - 140-150 тысяч рублей, Подмосковье - 95-125 тысяч рублей (7 ночей), Москва - 25-30 тысяч рублей (3-4 ночи)", - перечислил он.
