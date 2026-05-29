В АТОР назвали топ популярных зарубежных направлений у россиян летом - 29.05.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали топ популярных зарубежных направлений у россиян летом
16:20 29.05.2026
 
В АТОР назвали топ популярных зарубежных направлений у россиян летом

В АТОР назвали топ-5 популярных зарубежных направлений у россиян летом

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В пятерку самых востребованных направлений среди организованных российских туристов в период с июня по август вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Летний топ-5 - Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Таиланд", - перечислил Мурадян на пресс-конференции популярные летние зарубежные направления среди россиян.
Кроме того, интересны для российских туристов Мальдивы, Китай - пляжный Хайнань и материк, Индонезия и страны СНГ - пляжные курорты Казахстана и Грузии.
"Азия продолжает набирать долю: тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер", - отметил Мурадян.
Он привел и стоимость путешествий. Так, средняя стоимость тура в Турцию на двоих с перелетом из Москвы составляет 260-320 тысяч рублей на 8-9 ночей, в Египет - 200-250 тысяч, во Вьетнам - 250-280 тысяч, в Абхазию - 160-200 тысяч, в Таиланд - 200-240 тысяч, Китай - 190-260 тысяч, а Мальдивы - 450-600 тысяч рублей.
Мурадян отметил, что основой зарубежного спроса остается пляжный отдых - он формирует 95-97% всего спроса на туры за рубеж летом текущего года.
