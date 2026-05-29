https://1prime.ru/20260529/ator-870323841.html

В АТОР назвали топ популярных зарубежных направлений у россиян летом

В АТОР назвали топ популярных зарубежных направлений у россиян летом - 29.05.2026, ПРАЙМ

В АТОР назвали топ популярных зарубежных направлений у россиян летом

В пятерку самых востребованных направлений среди организованных российских туристов в период с июня по август вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд,... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T16:20+0300

2026-05-29T16:20+0300

2026-05-29T16:20+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

вьетнам

турция

египет

атор

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В пятерку самых востребованных направлений среди организованных российских туристов в период с июня по август вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Летний топ-5 - Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Таиланд", - перечислил Мурадян на пресс-конференции популярные летние зарубежные направления среди россиян. Кроме того, интересны для российских туристов Мальдивы, Китай - пляжный Хайнань и материк, Индонезия и страны СНГ - пляжные курорты Казахстана и Грузии. "Азия продолжает набирать долю: тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер", - отметил Мурадян. Он привел и стоимость путешествий. Так, средняя стоимость тура в Турцию на двоих с перелетом из Москвы составляет 260-320 тысяч рублей на 8-9 ночей, в Египет - 200-250 тысяч, во Вьетнам - 250-280 тысяч, в Абхазию - 160-200 тысяч, в Таиланд - 200-240 тысяч, Китай - 190-260 тысяч, а Мальдивы - 450-600 тысяч рублей. Мурадян отметил, что основой зарубежного спроса остается пляжный отдых - он формирует 95-97% всего спроса на туры за рубеж летом текущего года.

https://1prime.ru/20260527/turoperatory-870239774.html

вьетнам

турция

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, вьетнам, турция, египет, атор, снг