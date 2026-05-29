Самый дорогой тур в Россию купили туристы из США, сообщили в АТОР
Самый дорогой тур в Россию на данный момент купили туристы из США, его стоимость составила 15 тысяч долларов, путешественники отправятся на отдых по Золотому... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T18:31+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Самый дорогой тур в Россию на данный момент купили туристы из США, его стоимость составила 15 тысяч долларов, путешественники отправятся на отдых по Золотому кольцу, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию - и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тысяч долларов", - сказала Ломидзе на пресс-конференции. По ее словам, американские туристы отправятся в путешествие по Золотому кольцу. Ломидзе подчеркнула, что доля туристов из США, которые приезжают в Россию, среди всех зарубежных стран очень мала.
Глава АТОР Ломидзе: самый дорогой тур в Россию купили туристы из США за 15 тысяч долларов