Путин назвал ЕАЭС эффективным интеграционным объединением
Президент РФ Владимир Путин назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективным интеграционным объединением. | 29.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективным интеграционным объединением. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в рамках саммита ЕАЭС. "Ровно 12 лет назад, именно в этот день, 29 мая 2014 года, здесь, в Астане, был подписан основополагающий договор о Евразийском экономическом союзе. Налаженная нашими государствами последовательная, кропотливая совместная работа по реализации этого документа позволила создать действительно эффективное интеграционное объединение", - сказал Путин в ходе совещания.Он подчеркнул, что плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников объединения, способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения стран."Высказанные коллегами оценки - как положительные, так и критические - тем не менее, наглядно свидетельствуют о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше", - уточнил Путин.Президент отметил, что в ЕАЭС выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям."Устойчивый и позитивный характер носит динамика ключевых макроэкономических показателей нашей пятерки, и это говорит само за себя. Суммарный объем промышленного производства в Евразийском Союзе увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство на - 4,6%, строительство - на 4,2%", - добавил Путин.
