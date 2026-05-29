Путин заявил о росте экономических показателей ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

2026-05-29T13:47+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС."Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", - сказал Путин.Глава государства также отметил, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер, суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство – на 4,6%, строительство – на 4,2%.

