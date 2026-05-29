https://1prime.ru/20260529/eaes-870317741.html
Путин заявил о росте экономических показателей ЕАЭС
Путин заявил о росте экономических показателей ЕАЭС - 29.05.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о росте экономических показателей ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T13:47+0300
2026-05-29T13:47+0300
2026-05-29T13:47+0300
россия
мировая экономика
рф
казахстан
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС."Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", - сказал Путин.Глава государства также отметил, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер, суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство – на 4,6%, строительство – на 4,2%.
https://1prime.ru/20260528/tovarooborot-870282256.html
рф
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, казахстан, владимир путин, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, ЕАЭС
Путин заявил о росте экономических показателей ЕАЭС
Путин: товарные потоки между странами ЕАЭС в 2025 году достигли 95 миллиардов долларов
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Путин
прибыл в Казахстан
в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС
.
"Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", - сказал Путин.
Глава государства также отметил, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер, суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство – на 4,6%, строительство – на 4,2%.
Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном