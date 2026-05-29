Вице-премьер Армении подтвердил стремление страны участвовать в работе ЕАЭС - 29.05.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Армении подтвердил стремление страны участвовать в работе ЕАЭС
Вице-премьер Армении подтвердил стремление страны участвовать в работе ЕАЭС
Армения намерена и дальше добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян в пятницу на... | 29.05.2026, ПРАЙМ
АСТАНА, 29 мая – ПРАЙМ. Армения намерена и дальше добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
Вице-премьер Армении подтвердил стремление страны участвовать в работе ЕАЭС

Вице-премьер Армении Григорян: Ереван намерен и далее добросовестно работать в рамках ЕАЭС

АСТАНА, 29 мая – ПРАЙМ. Армения намерена и дальше добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
Встреча лидеров стран объединения проходит в столице Казахстана в расширенном и узком форматах. Стороны обсуждают дальнейшие шаги по углублению интеграции и расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества.
"Республика Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств-членов ЕАЭС", - сказал Григорян.
Армянский вице-премьер также обратил особое внимание на важность развития технологий искусственного интеллекта для экономик стран объединения. По его словам, совместное заявление государств ЕАЭС по этой теме является важным шагом, так как внедрение ИИ становится ключевым фактором технологического суверенитета и повышения конкурентоспособности.
Кроме того, Григорян назвал либерализацию торговли и услуг одним из главных драйверов интеграции. Он указал на необходимость дальнейшего практического согласования национальных норм для обеспечения предсказуемости, прозрачности и формирования благоприятных условий для бизнеса.
"Республика Армения придает важное значение развитию сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса", - добавил армянский вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
 
