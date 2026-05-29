Приставы взыскивают с Euroclear Bank 52,6 миллиарда рублей

2026-05-29T16:36+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российские судебные приставы взыскивают с Euroclear Bank 52,6 миллиарда рублей, в том числе исполнительского сбора, в пользу различных взыскателей, сообщили РИА Новости в ФССП РФ."На принудительном исполнении в ГМУ ФССП России находятся исполнительные производства в отношении с "Евроклир Банк СА/НВ" (Euroclear Bank SA/NV) о взыскании 52,6 миллиарда рублей в пользу различных взыскателей, в том числе исполнительского сбора", - сказали в ведомстве.

