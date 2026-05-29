Трамп заявил о скором решении по Ирану

2026-05-29T18:04+0300

ВАШИНГТОН, 29 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в ходе разведывательного брифинга ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном. Согласно расписанию Белого дома, брифинг разведки в оперативном центре у Трампа запланирован на 11.00 (18.00 мск). "Сейчас я проведу совещание в оперативном центре, чтобы принять окончательное решение (по Ирану - ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он уточнило, что ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены, хотя по остальным, менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию.

