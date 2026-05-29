Страны ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из союза, заявил Лукашенко
2026-05-29T17:26+0300
МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Страны-участницы ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из Евразийского союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича (Путина, президента России) в выступлении: мы уважаем выбор Армении", - сказал Лукашенко, слова которого привело агентство Белта. По словам президента Белоруссии, лидеры стран-участниц ЕАЭС уважают выбор народа Армении. "Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа", - отметил президент Белоруссии.
