https://1prime.ru/20260529/mintrans-870329658.html

Минтранс: ситуация с рейсами между Россией и Турцией находится на контроле

Минтранс: ситуация с рейсами между Россией и Турцией находится на контроле - 29.05.2026, ПРАЙМ

Минтранс: ситуация с рейсами между Россией и Турцией находится на контроле

Ситуация с авиаперевозками между Россией и Турцией находится на постоянном контроле Минтранса и Росавиации, авиавласти до 16 июня проведут консультации и... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T18:04+0300

2026-05-29T18:04+0300

2026-05-29T18:04+0300

экономика

бизнес

россия

туризм

турция

рф

анталья

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Ситуация с авиаперевозками между Россией и Турцией находится на постоянном контроле Минтранса и Росавиации, авиавласти до 16 июня проведут консультации и согласуют маршруты, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с уполномоченным Послом Турецкой Республики в России Танжу Бильгичем. Турецкая Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из курортной Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. В среду Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. "Ситуация с перевозками между странами находится на постоянном контроле Минтранса России и Росавиации", - сообщил Минтранс. "До 16 июня авиационным властям необходимо провести ряд консультаций, по результатам которых будет согласован перечень маршрутов для осуществления перевозок между странами", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20260529/turoperatory-870328410.html

турция

рф

анталья

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, туризм, турция, рф, анталья, росавиация