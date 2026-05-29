Минтранс: ситуация с рейсами между Россией и Турцией находится на контроле - 29.05.2026, ПРАЙМ
Минтранс: ситуация с рейсами между Россией и Турцией находится на контроле
18:04 29.05.2026
 
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Ситуация с авиаперевозками между Россией и Турцией находится на постоянном контроле Минтранса и Росавиации, авиавласти до 16 июня проведут консультации и согласуют маршруты, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с уполномоченным Послом Турецкой Республики в России Танжу Бильгичем.
Турецкая Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из курортной Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. В среду Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции.
"Ситуация с перевозками между странами находится на постоянном контроле Минтранса России и Росавиации", - сообщил Минтранс.
"До 16 июня авиационным властям необходимо провести ряд консультаций, по результатам которых будет согласован перечень маршрутов для осуществления перевозок между странами", - добавляется в сообщении.
Туроператоров обяжут посадить пассажиров Air Anka и Tailwind на иные рейсы
