Минтранс: ситуация с рейсами между Россией и Турцией находится на контроле
2026-05-29T18:04+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Ситуация с авиаперевозками между Россией и Турцией находится на постоянном контроле Минтранса и Росавиации, авиавласти до 16 июня проведут консультации и согласуют маршруты, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с уполномоченным Послом Турецкой Республики в России Танжу Бильгичем. Турецкая Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из курортной Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. В среду Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. "Ситуация с перевозками между странами находится на постоянном контроле Минтранса России и Росавиации", - сообщил Минтранс. "До 16 июня авиационным властям необходимо провести ряд консультаций, по результатам которых будет согласован перечень маршрутов для осуществления перевозок между странами", - добавляется в сообщении.
