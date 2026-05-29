Нефть дешевеет после заявления Трампа по Ирану

2026-05-29T18:25+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 2-2,6% в пятницу вечером после заявления президента США Дональда Трампа по ситуации вокруг Ирана, следует из данных торгов. По состоянию на 18.08 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,6% относительно предыдущего закрытия - до 90,3 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 2,36%, до 86,8 доллара. Трамп заявил в пятницу, что в ходе разведывательного брифинга в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном. Он также сообщил, что страны пока не согласовали вопросы по атому и открытию Ормузского пролива, остальные вопросы решены. До заявления американского президента нефть обеих марок дешевела меньшими темпами.

