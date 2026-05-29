Нефть дешевеет после заявления Трампа по Ирану - 29.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Нефть дешевеет после заявления Трампа по Ирану
2026-05-29T18:25+0300
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп
Нефть дешевеет после заявления Трампа по Ирану

Цены на нефть ускорили снижение до 2-2,6% после заявления Трампа по Ирану

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 2-2,6% в пятницу вечером после заявления президента США Дональда Трампа по ситуации вокруг Ирана, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.08 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,6% относительно предыдущего закрытия - до 90,3 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 2,36%, до 86,8 доллара.
Трамп заявил в пятницу, что в ходе разведывательного брифинга в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном. Он также сообщил, что страны пока не согласовали вопросы по атому и открытию Ормузского пролива, остальные вопросы решены.
До заявления американского президента нефть обеих марок дешевела меньшими темпами.
ЭнергетикаНефтьРынокИРАНСШАОрмузский проливДональд Трамп
 
 
