https://1prime.ru/20260529/neft-870330498.html

Цена нефти марки Brent упала ниже 90 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже 90 долларов за баррель - 29.05.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent упала ниже 90 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили снижение до 3%, стоимость марки Brent впервые с середины апреля опустилась ниже 90 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T18:22+0300

2026-05-29T18:22+0300

2026-05-29T18:23+0300

нефть

торги

brent

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 3%, стоимость марки Brent впервые с середины апреля опустилась ниже 90 долларов за баррель, следует из данных торгов.По состоянию на 18.14 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,96% относительно предыдущего закрытия - до 89,95 доллара за баррель, показатель впервые с 17 апреля опустился ниже 90 долларов. Стоимость июльских фьючерсов на WTI снижалась на 2,74% - до 86,64 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, brent