https://1prime.ru/20260529/neft-870334016.html

Цены на нефть готовятся завершить май в заметном минусе

Цены на нефть готовятся завершить май в заметном минусе - 29.05.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить май в заметном минусе

Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2%, по итогам завершающегося месяца могут показать падение на 17-20%, следует из данных торгов. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T20:55+0300

2026-05-29T20:55+0300

2026-05-29T20:55+0300

энергетика

нефть

сша

иран

ормузский пролив

дональд трамп

ubs

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2%, по итогам завершающегося месяца могут показать падение на 17-20%, следует из данных торгов. По состоянию на 20.11 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,14% относительно предыдущего закрытия - до 90,72 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 2,34%, до 86,83 доллара. С начала мая Brent подешевел на 20,4%, WTI - на 17,4%. Котировки нефти при этом демонстрировали рост четыре предыдущих месяца подряд. Внимание участников торгов обращено к переговорам США и Ирана. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе разведывательного брифинга в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном. Он также сказал, что страны пока не согласовали вопросы по атому и открытию Ормузского пролива, остальные вопросы решены. "В то время как поставки нефти через Ормузский пролив по-прежнему ограничены, а запасы нефти продолжают сокращаться, внимание рынка по-прежнему сосредоточено на возможности заключения соглашения между США и Ираном", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Также в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 мая их число выросло на 4 - до 429 установок.

https://1prime.ru/20260529/neft-870330336.html

сша

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, ubs