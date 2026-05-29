https://1prime.ru/20260529/neft-870334016.html
Цены на нефть готовятся завершить май в заметном минусе
Цены на нефть готовятся завершить май в заметном минусе - 29.05.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть готовятся завершить май в заметном минусе
Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2%, по итогам завершающегося месяца могут показать падение на 17-20%, следует из данных торгов. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T20:55+0300
2026-05-29T20:55+0300
2026-05-29T20:55+0300
энергетика
нефть
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
ubs
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2%, по итогам завершающегося месяца могут показать падение на 17-20%, следует из данных торгов. По состоянию на 20.11 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,14% относительно предыдущего закрытия - до 90,72 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 2,34%, до 86,83 доллара. С начала мая Brent подешевел на 20,4%, WTI - на 17,4%. Котировки нефти при этом демонстрировали рост четыре предыдущих месяца подряд. Внимание участников торгов обращено к переговорам США и Ирана. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе разведывательного брифинга в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном. Он также сказал, что страны пока не согласовали вопросы по атому и открытию Ормузского пролива, остальные вопросы решены. "В то время как поставки нефти через Ормузский пролив по-прежнему ограничены, а запасы нефти продолжают сокращаться, внимание рынка по-прежнему сосредоточено на возможности заключения соглашения между США и Ираном", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Также в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 мая их число выросло на 4 - до 429 установок.
https://1prime.ru/20260529/neft-870330336.html
сша
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, ubs
Энергетика, Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, UBS
Цены на нефть готовятся завершить май в заметном минусе
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с мая
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2%, по итогам завершающегося месяца могут показать падение на 17-20%, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.11 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,14% относительно предыдущего закрытия - до 90,72 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 2,34%, до 86,83 доллара.
С начала мая Brent подешевел на 20,4%, WTI - на 17,4%. Котировки нефти при этом демонстрировали рост четыре предыдущих месяца подряд.
Внимание участников торгов обращено к переговорам США
и Ирана
. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп
заявил, что в ходе разведывательного брифинга в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном. Он также сказал, что страны пока не согласовали вопросы по атому и открытию Ормузского пролива
, остальные вопросы решены.
"В то время как поставки нефти через Ормузский пролив по-прежнему ограничены, а запасы нефти продолжают сокращаться, внимание рынка по-прежнему сосредоточено на возможности заключения соглашения между США и Ираном", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS
Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Также в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 мая их число выросло на 4 - до 429 установок.
Нефть дешевеет после заявления Трампа по Ирану