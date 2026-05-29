Песков назвал ЕАЭС продвинутой формой интеграции - 29.05.2026, ПРАЙМ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ЕАЭС продвинутой формой интеграции, которая приносит большую выгоду для стран-участниц. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T10:46+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ЕАЭС продвинутой формой интеграции, которая приносит большую выгоду для стран-участниц. "ЕАЭС – это весьма продвинутая форма интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. Это форма интеграции, которая приносит большую выгоду для государств-участников", - сказал Песков журналистам. По его словам, каждое из государств получает дополнительные дивиденды, которые вносят вклад в развитие ВВП каждой из стран-участников.

