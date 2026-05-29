В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку
Польский депутат Плачек предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек выступил с предложением отозвать у Владимира Зеленского орден Белого Орла — высшую награду Польши. Причиной стало решение о присвоении элитному подразделению Вооруженных сил Украины имени "героев УПА*", о чем Плачек сообщил в соцсети X.
"В связи с решением Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций "Север" звание "герои УПА*", я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Республики Польша", — написал он.
По его мнению, в данной обстановке необходимо предпринять конкретные действия и формальные меры для защиты памяти жертв от рук украинских националистов в интересах Польши.
"Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша", — подчеркнул политик.
Плачек сообщил, что свое обращение уже направил в администрацию президента Польши Кароля Навроцкого и ожидает ответа в ближайшее время.
Ранее Лех Валенса, бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии, заявил, что больше не поддерживает Владимира Зеленского после его участия в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.
УПА* активно сражалась против советских войск, вступая в сотрудничество c гитлеровскими силами во время Великой Отечественной войны. В её истории значится множество преступлений, включая Волынскую трагедию — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда также были жестоко убиты тысячи украинцев, отстаивавших свои взгляды.
* Запрещенные на территории России террористические организации