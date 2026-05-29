https://1prime.ru/20260529/polsha-870304044.html

В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку

В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку - 29.05.2026, ПРАЙМ

В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку

Глава коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек выступил с предложением отозвать у Владимира Зеленского орден Белого Орла — высшую награду Польши... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T06:17+0300

2026-05-29T06:17+0300

2026-05-29T06:18+0300

общество

польша

украина

киевская область

владимир зеленский

кароль навроцкий

лех валенса

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек выступил с предложением отозвать у Владимира Зеленского орден Белого Орла — высшую награду Польши. Причиной стало решение о присвоении элитному подразделению Вооруженных сил Украины имени "героев УПА*", о чем Плачек сообщил в соцсети X."В связи с решением Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций "Север" звание "герои УПА*", я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Республики Польша", — написал он.По его мнению, в данной обстановке необходимо предпринять конкретные действия и формальные меры для защиты памяти жертв от рук украинских националистов в интересах Польши."Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша", — подчеркнул политик.Плачек сообщил, что свое обращение уже направил в администрацию президента Польши Кароля Навроцкого и ожидает ответа в ближайшее время.Ранее Лех Валенса, бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии, заявил, что больше не поддерживает Владимира Зеленского после его участия в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.УПА* активно сражалась против советских войск, вступая в сотрудничество c гитлеровскими силами во время Великой Отечественной войны. В её истории значится множество преступлений, включая Волынскую трагедию — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда также были жестоко убиты тысячи украинцев, отстаивавших свои взгляды.* Запрещенные на территории России террористические организации

https://1prime.ru/20260528/polsha-870274726.html

https://1prime.ru/20260527/polsha-870267903.html

https://1prime.ru/20260527/tusk-870257003.html

польша

украина

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , польша, украина, киевская область, владимир зеленский, кароль навроцкий, лех валенса