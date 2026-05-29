Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/polsha-870304044.html
В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку
В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку - 29.05.2026, ПРАЙМ
В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку
Глава коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек выступил с предложением отозвать у Владимира Зеленского орден Белого Орла — высшую награду Польши... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T06:17+0300
2026-05-29T06:18+0300
общество
польша
украина
киевская область
владимир зеленский
кароль навроцкий
лех валенса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек выступил с предложением отозвать у Владимира Зеленского орден Белого Орла — высшую награду Польши. Причиной стало решение о присвоении элитному подразделению Вооруженных сил Украины имени "героев УПА*", о чем Плачек сообщил в соцсети X."В связи с решением Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций "Север" звание "герои УПА*", я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Республики Польша", — написал он.По его мнению, в данной обстановке необходимо предпринять конкретные действия и формальные меры для защиты памяти жертв от рук украинских националистов в интересах Польши."Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша", — подчеркнул политик.Плачек сообщил, что свое обращение уже направил в администрацию президента Польши Кароля Навроцкого и ожидает ответа в ближайшее время.Ранее Лех Валенса, бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии, заявил, что больше не поддерживает Владимира Зеленского после его участия в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.УПА* активно сражалась против советских войск, вступая в сотрудничество c гитлеровскими силами во время Великой Отечественной войны. В её истории значится множество преступлений, включая Волынскую трагедию — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда также были жестоко убиты тысячи украинцев, отстаивавших свои взгляды.* Запрещенные на территории России террористические организации
https://1prime.ru/20260528/polsha-870274726.html
https://1prime.ru/20260527/polsha-870267903.html
https://1prime.ru/20260527/tusk-870257003.html
польша
украина
киевская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , польша, украина, киевская область, владимир зеленский, кароль навроцкий, лех валенса
Общество , ПОЛЬША, УКРАИНА, Киевская область, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Лех Валенса
06:17 29.05.2026 (обновлено: 06:18 29.05.2026)
 
В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку

Польский депутат Плачек предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек выступил с предложением отозвать у Владимира Зеленского орден Белого Орла — высшую награду Польши. Причиной стало решение о присвоении элитному подразделению Вооруженных сил Украины имени "героев УПА*", о чем Плачек сообщил в соцсети X.

"В связи с решением Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций "Север" звание "герои УПА*", я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Республики Польша", — написал он.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
"Ущипните меня!": в Польше случился скандал из-за чиновницы-украинки
Вчера, 05:53
По его мнению, в данной обстановке необходимо предпринять конкретные действия и формальные меры для защиты памяти жертв от рук украинских националистов в интересах Польши.

"Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша", — подчеркнул политик.

Плачек сообщил, что свое обращение уже направил в администрацию президента Польши Кароля Навроцкого и ожидает ответа в ближайшее время.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
"Даже немцам тошно". Новое решение Зеленского поразило Польшу
27 мая, 22:43
Ранее Лех Валенса, бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии, заявил, что больше не поддерживает Владимира Зеленского после его участия в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.

УПА* активно сражалась против советских войск, вступая в сотрудничество c гитлеровскими силами во время Великой Отечественной войны. В её истории значится множество преступлений, включая Волынскую трагедию — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда также были жестоко убиты тысячи украинцев, отстаивавших свои взгляды.
* Запрещенные на территории России террористические организации
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Туск рассказал о новой задумке Польши и Британии против России
27 мая, 15:25
 
ОбществоПОЛЬШАУКРАИНАКиевская областьВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийЛех Валенса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала