Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 мая, примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах в...
2026-05-29T00:17+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 мая, примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах в Астане.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом. В четверг прошли переговоры российского лидера с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по итогам которых главы государств подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
Кроме того, Путин и Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы народов Казахстана и России.
АРМЯНСКИЙ ВОПРОС
Главы стран ЕАЭС в пятницу на заседании совета в узком формате обсудят планы Армении по вступлению в ЕС. Хотя этого вопроса в повестке нет, говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры оценят возникающие в связи со стремлениями Еревана к евроинтеграции риски для экономической безопасности ЕАЭС.
В Армении в 2025 году был утвержден закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Позже в Кремле указывали, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с Россией.
На предстоящее заседание ВЕЭС из-за избирательной кампании не приедет премьер республики Никол Пашинян, вместо него на саммите Армению представит вице-премьер Мгер Григорян.
Тема евроинтеграции Армении в последние дни получила дополнительное развитие в свете возможной денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. В среду официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова сообщила, что посольство России в Ереване официально передало армянской стороне письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении о возможности приостановки или денонсации соглашения от 2 декабря 2013 года по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Армении в Евросоюз.
В свою очередь, вице-премьер РФ Алексей Оверчук в этом контексте напомнил, что данные преференции Ереван получал в одном пакете при присоединении к ЕАЭС. Он называл логичным и справедливым возможность пересмотра газового соглашения между РФ и Арменией при продолжении Ереваном курса на евроинтеграцию.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на то что вопрос вступления Армении в ЕС будет обсуждаться в пятницу, нельзя говорить, что на встрече глав государств ЕАЭС будет определена дальнейшая судьба Армении в союзе.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета станет первым в текущем году и 26-м - с момента функционирования Союза. Как ранее отмечал Ушаков, к заседании совета в расширенном формате подключатся президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
В ходе заседания будут заслушаны доклады о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг, а также информация об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Кроме того, членам высшего совета представили доклады об итогах 20-летней деятельности главного финансового органа Союза - Евразийского банка развития, об успехах в осуществлении крупных совместных, общесоюзных торговых и промышленных проектов, направленных на углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве, и о планах дальнейшего развития Банка.
Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в Соглашение о зоне свободной торговли. Главы государств заслушают доклады об итогах пятилетней реализации Подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу, а также о выполнении Основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2025-й.
