Путин назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для ЕАЭС

Президент России Владимир Путин назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для ЕАЭС. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T14:12+0300

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для ЕАЭС. Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС. Он напомнил, что по линии Союза запущен механизм льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов. Сегодня успешно реализуются уже два совместных промышленных проекта, по трем одобрены заявки на финансирование и еще 14 находятся в проработке у Евразийской комиссии. "Решения, которые мы сегодня примем, позволят масштабировать такой позитивный опыт и на другие ключевые сферы, в том числе сельское хозяйство. Последнее особенно значимо, учитывая, что вопросом продовольственной безопасности традиционно уделяется большое внимание в Евразийском союзе", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он подчеркнул, что общими усилиями страны стремятся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции собственного производства. "Еще одним шагом вперед на этом направлении станет утверждаемое сегодня распоряжение об общем рынке семян сельскохозяйственных растений", - добавил президент.

