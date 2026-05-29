https://1prime.ru/20260529/putin-870332694.html

Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС

Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС - 29.05.2026, ПРАЙМ

Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС, отметив среди них доступ к большому и защищенному рынку, упрощенную логистику и низкие цены на... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T19:19+0300

2026-05-29T19:19+0300

2026-05-29T20:19+0300

экономика

россия

казахстан

рф

владимир путин

еаэс

евразэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_deabbce8cff869def5bd69c1f530db04.jpg

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС, отметив среди них доступ к большому и защищенному рынку, упрощенную логистику и низкие цены на энергоносители. Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС. "В чем мы видим - и не только Россия, но и все другие участники ЕврАзЭС - преимущества во вхождении и укреплении этого союза? Первое - это доступ к большому и защищенному рынку всего ЕврАзЭС - и российского, и других стран. Беспошлинная торговля. Общие технические и санитарные нормы - это тоже дает доступ на рынок", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан. "Упрощенная логистика. У нас нет общей границы, но все-таки мы добились того, чтобы передвижение товаров и услуги доставлялись наиболее экономически выгодным образом", - добавил он, говоря о плюсах участия в ЕАЭС. Среди преимуществ российский лидер также отметил низкие цены на энергоносители и активное инвестирование.

https://1prime.ru/20260529/putin-870332564.html

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, рф, владимир путин, еаэс, евразэс