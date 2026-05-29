https://1prime.ru/20260529/putin-870332694.html
Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС
Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС - 29.05.2026, ПРАЙМ
Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС, отметив среди них доступ к большому и защищенному рынку, упрощенную логистику и низкие цены на... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T19:19+0300
2026-05-29T19:19+0300
2026-05-29T20:19+0300
экономика
россия
казахстан
рф
владимир путин
еаэс
евразэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_deabbce8cff869def5bd69c1f530db04.jpg
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС, отметив среди них доступ к большому и защищенному рынку, упрощенную логистику и низкие цены на энергоносители. Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС. "В чем мы видим - и не только Россия, но и все другие участники ЕврАзЭС - преимущества во вхождении и укреплении этого союза? Первое - это доступ к большому и защищенному рынку всего ЕврАзЭС - и российского, и других стран. Беспошлинная торговля. Общие технические и санитарные нормы - это тоже дает доступ на рынок", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан. "Упрощенная логистика. У нас нет общей границы, но все-таки мы добились того, чтобы передвижение товаров и услуги доставлялись наиболее экономически выгодным образом", - добавил он, говоря о плюсах участия в ЕАЭС. Среди преимуществ российский лидер также отметил низкие цены на энергоносители и активное инвестирование.
https://1prime.ru/20260529/putin-870332564.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_7864cbd3683080a373a94efc43a94f87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, рф, владимир путин, еаэс, евразэс
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Владимир Путин, ЕАЭС, ЕврАзЭС
Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС
Путин назвал упрощенную логистику и низкие цены на энергоносители плюсами ЕАЭС
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС, отметив среди них доступ к большому и защищенному рынку, упрощенную логистику и низкие цены на энергоносители.
Путин
прибыл в Казахстан
в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС
.
"В чем мы видим - и не только Россия, но и все другие участники ЕврАзЭС
- преимущества во вхождении и укреплении этого союза? Первое - это доступ к большому и защищенному рынку всего ЕврАзЭС - и российского, и других стран. Беспошлинная торговля. Общие технические и санитарные нормы - это тоже дает доступ на рынок", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
"Упрощенная логистика. У нас нет общей границы, но все-таки мы добились того, чтобы передвижение товаров и услуги доставлялись наиболее экономически выгодным образом", - добавил он, говоря о плюсах участия в ЕАЭС.
Среди преимуществ российский лидер также отметил низкие цены на энергоносители и активное инвестирование.
Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин