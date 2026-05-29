Российский рынок акций снизился в последний рабочий день весны
2026-05-29T20:28+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился второй день подряд, оставшись выше 2550 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,71%, до 2565,61 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,94%, до 1127,69 пункта, долларовый РТС - на 0,22%, до 1137,98 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За май индекс Мосбиржи упал на 3,48%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,06%, РТС - на 1,65%. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню за май. Под давлением Российский рынок акций в основные торги пятницы колебался ниже предыдущего закрытия. При этом индекс Мосбиржи оставался выше отметки 2550 пунктов. "Российский рынок акций завершал неделю и месяц снижением к годовым минимумам в районе 2550 пунктов по индексу Мосбиржи. Поводов для продаж целый набор - усиление геополитической напряженности с Украиной, снижение нефтяных цен, крепкий рубль, разочарование решениями отдельных эмитентов по дивидендам, приближение выходных", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже снизились в цене акции "Позитива" (-2,9%), "Алросы" (-2,7%), "Ленты" (-2,3%), "Лукойла" (-1,9%). Подорожали бумаги ЮГК (+5,8%), АФК "Система" (+4,4%), "Русала" (+1,3%), "Совкомфлота" (+1,3%). Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 2,5%, до 90,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 98,9 пункта. Прогнозы В июне нисходящие риски для акций, помимо прочего, исходят со стороны падения на нефть, а также все еще крепкого рубля, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Последний, впрочем, может остановить рост в ожидании еще одного снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 19 июня. Инвесторы также будут ждать сигналов, касающихся украинского конфликта. На следующей неделе с 3 по 6 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором может быть сделан ряд важных для отдельных эмитентов и секторов заявлений", - добавляет она. Даже при снижении цен на нефть, лаг в поступлении валютной выручки продолжит играть в пользу рубля в ближайшие недели, и при отсутствии позитивной геополитической динамики индекс Мосбиржи может дрейфовать вблизи уровня 2600 пунктов, говорит Андрей Алексеев из УК "Первая".
