Российский рынок акций снизился в последний рабочий день весны - 29.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в последний рабочий день весны
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился второй день подряд, оставшись выше 2550 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 29.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в последний рабочий день весны

Рынок акций России снизился второй день подряд, оставшись выше 2550 пунктов

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился второй день подряд, оставшись выше 2550 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,71%, до 2565,61 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,94%, до 1127,69 пункта, долларовый РТС - на 0,22%, до 1137,98 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За май индекс Мосбиржи упал на 3,48%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,06%, РТС - на 1,65%. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню за май.

Под давлением

Российский рынок акций в основные торги пятницы колебался ниже предыдущего закрытия. При этом индекс Мосбиржи оставался выше отметки 2550 пунктов.
"Российский рынок акций завершал неделю и месяц снижением к годовым минимумам в районе 2550 пунктов по индексу Мосбиржи. Поводов для продаж целый набор - усиление геополитической напряженности с Украиной, снижение нефтяных цен, крепкий рубль, разочарование решениями отдельных эмитентов по дивидендам, приближение выходных", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже снизились в цене акции "Позитива" (-2,9%), "Алросы" (-2,7%), "Ленты" (-2,3%), "Лукойла" (-1,9%). Подорожали бумаги ЮГК (+5,8%), АФК "Система" (+4,4%), "Русала" (+1,3%), "Совкомфлота" (+1,3%).
Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 2,5%, до 90,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 98,9 пункта.

Прогнозы

В июне нисходящие риски для акций, помимо прочего, исходят со стороны падения на нефть, а также все еще крепкого рубля, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Последний, впрочем, может остановить рост в ожидании еще одного снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 19 июня. Инвесторы также будут ждать сигналов, касающихся украинского конфликта. На следующей неделе с 3 по 6 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором может быть сделан ряд важных для отдельных эмитентов и секторов заявлений", - добавляет она.
Даже при снижении цен на нефть, лаг в поступлении валютной выручки продолжит играть в пользу рубля в ближайшие недели, и при отсутствии позитивной геополитической динамики индекс Мосбиржи может дрейфовать вблизи уровня 2600 пунктов, говорит Андрей Алексеев из УК "Первая".
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

ЭкономикаРынокАкцииТоргиУКРАИНАСШАЕлена КожуховаМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"Мнения аналитиков
 
 
