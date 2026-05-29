Сбой на месторождении Тенгиз в Казахстане привел к снижению добычи нефти
2026-05-29T16:30+0300
Минэнергетики: сбой на месторождении Тенгиз в Казахстане привел к снижению добычи нефти
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Операционный сбой на казахстанском месторождении Тенгиз компании "Тенгизшевройл" привел к временному снижению производства нефти, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
"Касательно ситуации на месторождении Тенгиз. Двадцать восьмого мая... на одном из производственных объектов компании "Тенгизшевройл" произошел операционный сбой, приведший к временному снижению производства нефти", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что процесс добычи на месторождении находится на стадии восстановления. Отмечается, что рисков для персонала, населения и окружающей среды не зафиксировано.
