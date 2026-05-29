Туроператоров обяжут посадить пассажиров Air Anka и Tailwind на иные рейсы
2026-05-29T17:31+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Туроператоров обяжут пересадить российских пассажиров Air Anka и Tailwind, не имеющих разрешений на полеты в Россию, на рейсы других перевозчиков, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с уполномоченным Послом Турецкой Республики в России Танжу Бильгичем. Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из курортной Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. В среду Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Аналогичная ситуация сложилась и с другим турецким перевозчиком - Tailwind Airlines. "По итогам встречи принято решение обязать туроператоров организовать пересадку пассажиров на рейсы российских авиакомпаний либо на рейсы турецких авиаперевозчиков, одобренных к выполнению полетов в Россию", - говорится в сообщении.
Минтранс обяжет туроператоров пересадить пассажиров Air Anka и Tailwind на другие рейсы