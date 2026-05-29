https://1prime.ru/20260529/yuan-870307853.html

Курс доллара к юаню обновил минимум с февраля 2023 года

Курс доллара к юаню обновил минимум с февраля 2023 года - 29.05.2026, ПРАЙМ

Курс доллара к юаню обновил минимум с февраля 2023 года

Курс доллара к юаню снижается на последних торгах весны, показатель опустился ниже 6,77 юаня впервые с 3 февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T09:33+0300

2026-05-29T09:33+0300

2026-05-29T09:33+0300

китайский юань

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c07b522117f7acf80c47b9d97e9b71b.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается на последних торгах весны, показатель опустился ниже 6,77 юаня впервые с 3 февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск курс доллара к юаню опускается до 6,7698 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7796 юаня за доллар. Значение опустилось ниже уровня в 6,77 юаня впервые с 3 февраля 2023 года. При этом еще в среду курс доллара опускался ниже отметки в 6,78 юаня - впервые с 9 февраля того же года.

https://1prime.ru/20260528/yuan-870298523.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок