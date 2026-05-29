Курс доллара к юаню обновил минимум с февраля 2023 года
2026-05-29T09:33+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается на последних торгах весны, показатель опустился ниже 6,77 юаня впервые с 3 февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск курс доллара к юаню опускается до 6,7698 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7796 юаня за доллар. Значение опустилось ниже уровня в 6,77 юаня впервые с 3 февраля 2023 года. При этом еще в среду курс доллара опускался ниже отметки в 6,78 юаня - впервые с 9 февраля того же года.
Курс доллара опустился ниже 6,77 юаня впервые с 3 февраля 2023 года
