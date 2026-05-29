Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов - 29.05.2026, ПРАЙМ
Китайский юань
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню в пятницу демонстрирует снижение в первые часы торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.34 мск рос на 4 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,5 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,13%, до 92,58 доллара за баррель. "Фундаментально рубль продолжает выглядеть сильно, поскольку в Россию поступает повышенная валютная выручка от высоких цен на углеводороды, и даже если Минфин в июне резко увеличит объемы закупки юаней в рамках бюджетного правила, это вряд ли устранит с рынка профицит "китайца", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Книзу давит разворот нефти и нарастающий спрос на валюту, вверх - все еще не исчерпанный навес экспортной выручки. 4 июня Минфин объявит параметры следующего цикла операций по бюджетному правилу, и это станет калибровочным сигналом для рынка", - анализирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
12:16 29.05.2026
 
Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов

Курс рубля к юаню снизился в первые часы торгов в пятницу на 4 копейки

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню в пятницу демонстрирует снижение в первые часы торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.34 мск рос на 4 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,5 рубля.
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,13%, до 92,58 доллара за баррель.
"Фундаментально рубль продолжает выглядеть сильно, поскольку в Россию поступает повышенная валютная выручка от высоких цен на углеводороды, и даже если Минфин в июне резко увеличит объемы закупки юаней в рамках бюджетного правила, это вряд ли устранит с рынка профицит "китайца", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"Книзу давит разворот нефти и нарастающий спрос на валюту, вверх - все еще не исчерпанный навес экспортной выручки. 4 июня Минфин объявит параметры следующего цикла операций по бюджетному правилу, и это станет калибровочным сигналом для рынка", - анализирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
