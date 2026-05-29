https://1prime.ru/20260529/yuan-870313360.html

Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов

Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов - 29.05.2026, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню снижается в первые часы торгов

Курс рубля к юаню в пятницу демонстрирует снижение в первые часы торгов, следует из данных Московской биржи. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T12:16+0300

2026-05-29T12:16+0300

2026-05-29T12:16+0300

китайский юань

рынок

финансы

минфин

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню в пятницу демонстрирует снижение в первые часы торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.34 мск рос на 4 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,5 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,13%, до 92,58 доллара за баррель. "Фундаментально рубль продолжает выглядеть сильно, поскольку в Россию поступает повышенная валютная выручка от высоких цен на углеводороды, и даже если Минфин в июне резко увеличит объемы закупки юаней в рамках бюджетного правила, это вряд ли устранит с рынка профицит "китайца", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Книзу давит разворот нефти и нарастающий спрос на валюту, вверх - все еще не исчерпанный навес экспортной выручки. 4 июня Минфин объявит параметры следующего цикла операций по бюджетному правилу, и это станет калибровочным сигналом для рынка", - анализирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

https://1prime.ru/20260529/yuan-870307853.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, минфин, ук альфа-капитал