Юань в пятницу на Мосбирже умеренно подрастает к рублю

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно подрастает, оставаясь немного ниже ключевого уровня 10,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.35 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 10,48 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,46-10,52 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,27 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 70,87 рубля. Рубль в боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу слегка повышается в направлении уровня 10,5 рубля. Во второй половине последней весенней недели колебания курса сузились и в целом проходят в рамках нескольких рублей около психологически значимого уровня 10,5 рубля. "Наблюдается формирование рыночного равновесия между спросом на иностранную валюту и ее предложением. С одной стороны, высокие цены на нефть частично нивелируются для экспорта эффектом санкций и повреждения нефтяной инфраструктуры. С другой, импорт остается относительно слабым из-за слишком медленного снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,14% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.37 мск снижалась на 0,7%, до 92,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,1 пункта. Прогнозы Резких колебаний курса не ожидается - текущая динамика отражает процесс корректировки позиции рубля, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Мы прогнозируем, что к концу дня курс доллара будет в диапазоне 71-72 рубля, курс евро: 82,8-83,8 рубля, юаня: 10,5-10,8 рубля", - добавляет она. На краткосрочном горизонте курс юаня может перейти к консолидации в диапазоне 10,4-10,6 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
