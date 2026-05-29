https://1prime.ru/20260529/yuan-870332828.html

Юань на Мосбирже завершил май на отметке 10,49 рубля

Юань на Мосбирже завершил май на отметке 10,49 рубля - 29.05.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил май на отметке 10,49 рубля

Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню, но вырос за май: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,49 рубля, следует из данных Московской... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T19:25+0300

2026-05-29T19:25+0300

2026-05-29T20:20+0300

китайский юань

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624720_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_fcea3bdf5c6b792db3efe04f6c2465ce.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню, но вырос за май: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки и составил 10,49 рубля. Юань за май упал на 49 копеек, диапазон колебаний при этом составил 10,29-11,09 рубля.

https://1prime.ru/20260529/tsb-870331004.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок