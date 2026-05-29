Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка прибавил в конце весны, но упал за май

2026-05-29T21:50+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу немного подрос, оставшись по итогам дня все же ниже ключевого уровня 10,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки и составил 10,49 рубля. Курсовой коридор составил 10,46-10,52 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,12 рубля. Юань за май упал на 49 копеек, диапазон колебаний при этом составил 10,29-11,09 рубля. Рубль слегка отступил Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу сохранялся преимущественно ниже психологически значимого уровня 10,5 рубля. При этом юань торговался в плюсе к закрытию четверга. Однако за май рубль ощутимо укрепился. "Рубль к концу весны сохранил устойчивость и продолжает движение в рамках долгосрочного тренда на укрепление, который сформировался еще от минимумов ноября 2024 года. С начала текущего года российская валюта прибавила к основным валютам: доллар и евро снизились примерно на 10%, юань - примерно на 8%", - комментирует Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,14% на предыдущих торгах. Стоимость нефти к 20.54 мск снижалась на 1,9%, до 91 доллара за баррель сорта Brent (августовский контракт). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 98,1 пункта. Прогнозы В ближайшие недели российский валютный рынок, вероятно, продолжит находиться под влиянием притока экспортной выручки, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Из-за особенностей в расчетах он может оставаться значительным даже при более низких ценах на нефть. 3 июня Минфин сообщит объем регулярных операций на валютном рынке. По разным оценкам, объем покупок может вырасти до 200-300 миллиардов рублей за месяц. Заметная реакция рынка возможна в случае значительного отклонения информации Минфина от ожиданий аналитиков", - добавляет она. В первую летнюю неделю курсы валют могут приподняться к верхним границам диапазонов 71-73 рубля за доллар и 10,4-10,7 рубля за юань, полагает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Факторы - завершение налогового периода, ожидаемое повышение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, начало сезона отпусков, цикл снижения ключевой ставки ЦБ. В то же время кредит все еще дорогой, потребители тратят мало и импорт восстанавливается сдержанно", - добавляет он.

